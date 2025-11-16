Sin Cristiano Ronaldo, Portugal goleó 9 a 1 a Armenia y se clasificó al Mundial

Sin Cristiano Ronaldo, suspendido, Portugal no le tuvo piedad a Armenia, lo vapuleó 9 a 1 y se clasificó al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

En el primer tiempo, marcaron para los lusitanos Renato Veiga, a los 7 minutos, Goncalo Ramos a los 28, Joao Neves a los 30 y 41, y Bruno Fernandes en tiempo de descuento, mientras que Eduard Spertsyan, a los 18, había igualado de manera transitoria para el perdedor.

En el complemento, Portugal redondeó la goleada por intermedio de Bruno Fernandes con otro dos tantos, a los 6 y 27 minutos, Joao Neves, a los 36, y Francisco Conceicao, a los 47.

El equipo de Roberto Martínez dejó atrás el tropiezo en Irlanda y resolvió la noche con autoridad. Renato Veiga abrió el marcador de cabeza y Armenia igualó por intermedio de Eduard Spertsyan, aunque la reacción local apareció de inmediato.

Esta será la novena presencia de Portugal en un Mundial y la séptima consecutiva, con antecedentes de podio en 1966 y semifinales en 2006.

Se suma así a Inglaterra, Francia y Croacia como los primeros clasificados por Europa.

Por otro lado, la República de Irlanda se clasificó para disputar el Repechaje por un cupo al Mundial 2026, tras derrotar como visitante sobre la hora por 3 a 2 a Hungría.

El conjunto ganador terminó como escolta de Portugal en el Grupo F, con 10 puntos, y superó así a los húngaros, que se quedaron con 8.