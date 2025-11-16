Los Pumas ya juegan frente a Escocia, en busca de otro éxito y puntos para el ranking

Gerónimo Prisciantelli, hoy nuevamente el "10" que se afianza en Los Pumas. Foto: prensa UAR.

Los Pumas enfrentan a Escocía este domingo en el segundo test match de la ventana de noviembre y previo al duelo frente a Inglaterra del domingo 23.

El de hoy se juega en el estadio Murrayfield de la ciudad de Edimburgo, desde las 12.10 (hora argentina).

Dirige el árbitro Andrew Brace (Irlanda), quien tendrá como colaboradores a Angus Gardner (Australia) y Luke Pearce (Inglaterra). Se podrá ver por ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi viene de superar a Gales por 52-28, y para este encuentro decidió hacer cinco cambios.

Respecto del partido anterior, los jugadores que entrarán van a ser Pedro Rubiolo por Marcos Kremer, Santiago Grondona por Pablo Matera, Matías Moroni por Justo Piccardo, Rodrigo Isgró por Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía por Santiago Carreras.

A su vez, Escocia que viene de perder de local ante Nueva Zelanda por 25-17 y quiere conseguir una victoria que la ayude a escalar en el ranking del World Rugby de cara al sorteo para el Mundial del 2027.

Argentina por el momento se encuentra en la 6ª posición con 84,30 puntos, obteniendo el último cupo de cabeza de serie, mientras que Australia está 7ª con 81,69 y Escocia 8ª con 81,21.

El triunfo en Edimburgo podría asegurarle a Los Pumas quedarse con el tan ansiado 6º puesto por el que peleó todo el año.

Escocia: 1. Pierre Schoeman, 2. Ewan Ashman, 3. D’arcy Rae; 4. Scott Cummings y 5. Grant Gilchrist; 6. Gregor Brown, 7. Rory Darge, 8. Jack Dempsey; 9. Ben White y 10. Finn Russell; 11. Kyle Steyn, 12. Sione Tuipulotu (capitán), 13. Rory Hutchinson, 14. Darcy Graham; 15. Blair Kinghorn. Entrenador, Gregor Townsend.

Suplentes: 16. George Turner, 17. Nathan McBeth, 18. Elliot Millar Mills, 19. Josh Bayliss, 20. Matt Fagerson, 21. Jamie Dobie, 22. Tom Jordan y 23. Duhan van der Merwe.

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Pedro Delgado; 4. Guido Petti y 5. Pedro Rubiolo; 6. Santiago Grondona, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo; 9. Simón Benítez Cruz y 10. Gerónimo Prisciantelli; 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Matías Moroni, 14. Rodrigo Isgró; 15. Juan Cruz Mallía. Entrenador, Felipe Contepomi.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Thomas Gallo, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera, 21. Agustín Moyano, 22. Santiago Carreras y 23. Justo Piccardo.