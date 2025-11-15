Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 16 de noviembre
Según Satelmet la temperatura máxima alcanzaría los 22 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 16 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 16 grados centígrados y una máxima de 22.
En la mañana el tiempo será fresco y ventoso. El viento tendrá intensidad fuerte del sector Sur. La visibilidad será buena.
Por la tarde el tiempo será templado y algo ventoso. El viento tendrá intensidad regular en disminución a moderado del Sudeste. El índice de radiación ultravioleta
será normal. La visibilidad buena.
La noche estará fría con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.
El Clima en la región
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco y ventoso. Descenso de la temperatura. Viento fuerte del sector Sur. Temperatura 15/17.-
ZONA VENTANIA: Frío y ventoso a fresco. Descenso de la temperatura. Viento fuerte en disminución a moderado del sector Sur. Temperatura 11/17.-
GUAMINÍ: Ventoso con marcado descenso de temperatura. Descenso de la temperatura. Viento regular con ráfagas de fuerte del sector Sur. Temperatura 16/22.-
VIEDMA Y PATAGONES: Fresco y ventoso. Descenso de la temperatura. Viento fuerte en disminución a moderado del sector Sur. Temperatura 14/18.-
NEUQUÉN: Fresco a templado y soleado. Descenso de la temperatura. Viento moderado en disminución a leve del Sudoeste. Temperatura 13/24.-