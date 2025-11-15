Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 16 de noviembre

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 16 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 16 grados centígrados y una máxima de 22.

En la mañana el tiempo será fresco y ventoso. El viento tendrá intensidad fuerte del sector Sur. La visibilidad será buena.

Por la tarde el tiempo será templado y algo ventoso. El viento tendrá intensidad regular en disminución a moderado del Sudeste. El índice de radiación ultravioleta

será normal. La visibilidad buena.

La noche estará fría con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.

El Clima en la región

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco y ventoso. Descenso de la temperatura. Viento fuerte del sector Sur. Temperatura 15/17.-

ZONA VENTANIA: Frío y ventoso a fresco. Descenso de la temperatura. Viento fuerte en disminución a moderado del sector Sur. Temperatura 11/17.-

GUAMINÍ: Ventoso con marcado descenso de temperatura. Descenso de la temperatura. Viento regular con ráfagas de fuerte del sector Sur. Temperatura 16/22.-

VIEDMA Y PATAGONES: Fresco y ventoso. Descenso de la temperatura. Viento fuerte en disminución a moderado del sector Sur. Temperatura 14/18.-

NEUQUÉN: Fresco a templado y soleado. Descenso de la temperatura. Viento moderado en disminución a leve del Sudoeste. Temperatura 13/24.-