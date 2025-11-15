La hora de la verdad: se define el descenso, Promoción y los que van al playoffs

A suerte y verdad. Hoy será una tarde decisiva como pocas en la máxima división del fútbol de la Liga del Sur, en la que puede quedar establecido el descenso y la Promoción.

En el horario de las 16, se jugarán los cuatro compromisos que definirán el tramo regular del segundo semestre.

También estarán en juego los últimos tres pasajes a los playoffs del certamen Clausura, con cuatro aspirantes para tres lugares.

Sólo están afuera de la discusión Huracán, que vine de asegurarse el 1 en la jornada 13 tras vencer a Olimpo por la mínima diferencia.

En la Avenida Alem, el Globo visitará a Liniers.

Juan Ignacio Miranda será el juez.

Otro que no tiene nada por qué jugar es Bella Vista, ganador del Apertura.

Los Gallegos ya no tienen posibilidades de meterse entre los de arriba y será huésped de Villa Mitre.

Juan Aispuro será el encargado de impartir justicia.

Y con respecto a la lucha por la permanencia, en el Carminatti, Olimpo recibirá a San Francisco.

Mariano Perretti fue designado como árbitro principal.

El aurinegro necesita ganar y esperar una derrota de Sporting --será anfitrión de Libertad en el Enrique Mendizábal, con arbitraje de Pablo Leguizamón-- para forzar un partido desempate y no caer a la B.

Por su parte, el rojinegro de "Beto" Mardones zafará de la Promoción ganando y que San Francisco no sume de a tres o con un empate y una derrota del Santo en la avenida Colón.

Los de Punta Alta tienen ventaja sobre el elenco de Villa Italia tras los cuatro partidos disputados en el año, con una victoria rojinegra y tres empates.

Además, San Francisco necesita ganar para evitar la Promoción y soñar con meterse entre los cuatro.

Se puede quedar en la A si empata y Sporting no gana o si pierde y también cae el rojinegro.

Por su parte, Villa Mitre ya se salvó de todo porque tiene ventaja sobre Sporting en los duelos del año.

Con respecto al ingreso a los playoffs, en la mini tabla entre los cuatro elencos que suman 18 puntos, San Francisco tiene desventaja con respecto a Libertad, Liniers y Villa Mitre.

Es decir que sólo el elenco de Emanuel Dambolena no depende de sí mismo para entrar a semis.

De cualquier manera, hay muchas variantes posibles, como un triple o doble empate en las posiciones que ubicarán a los elencos del segundo al quinto puesto.

Los duelos

Libertad tiene ventaja ante Villa Mitre (victorias 1-0).

Ante Liniers empató 1 a 1 y 0 a 0.

Y frente a San Francisco ganó 1 a 0 y perdió 1 a 0.

Liniers tiene ventaja ante San Francisco (éxitos 2-0 y 2-1).

Frente a Libertad repartió paridades (1-1 y 0-0).

Y está en desventaja ante Villa Mitre (2-2 y 0-1).

Villa Mitre tiene supremacía ante Liniers (2-2 y 1-0).

Ante San Francisco empató los dos partidos 1 a 1.

Y con Libertad perdió los dos partidos 1 a 0.

Finalmente, San Francisco empató los dos cotejos ante Villa Mitre (1-1).

Ante Liberta ganó (1-0) y perdió (1-0).

Y contra Liniers cayó en los dos compromisos (1-2 y 0-2).

Cabe destacar que Bella Vita fue el ganador del certamen Apertura de la máxima división y jugará una final extra ante quien se quede con el torneo Clausura.

Las tablas

--Clausura: 1) Huracán, 23 puntos; 2) Villa Mitre, San Francisco, Libertad y Liniers, 18; 6) Olimpo y Sporting, 14; y 8) Bella Vista, 13.

--Acumulada: 1) Huracán y Libertad, 41; 3) Liniers y Bella Vista, 40; 5) Villa Mitre, 34; 6) San Francisco, 32; 7) Sporting, 31 y 8) Olimpo, 28.

Mañana, el Promo

En el Promocional, todo es mucho más sencillo.

La programación comenzará hoy con Dublin-Pacífico BB en Sansinena y los tres partidos determinantes irán mañana domingo, a las 16.

Tiro Federal depende de sí mismo para quedarse con el 1. Recibirá al ya eliminado Sansinena.

Por su parte, el escolta Comercial será anfitrión de Rosario (3º).

Y La Armonía esperará a Pacífico de Cabildo en Los Hermanos Francani.

Las posiciones

--Clausura. 1) Tiro, 26 puntos; 2) Comercial, 25; 3) Rosario y La Armonía, 24; 5) Pacífico de Cabildo, 17; 6) Sansinena, 16; 7) Dublin, 9 y 8) Pacífico BB, 3.

Y en caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor de la tabla acumulada jugará la Promoción.

Hoy, La Armonía suma 54 puntos y Rosario, 53.

En caso de igualdad de puntos entre dos elencos, será el conjunto el que prevalezca para medirse ante San Francisco, Sporting y Olimpo.