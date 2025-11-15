Tiramisú, guitarras y murga, el domingo, en el Museo del Puerto

Este último domingo del Ciclo Cocina, los y las jóvenes del Movimiento de Voluntariado Italiano en Bahía Blanca traen una mesa con tiramisú, tarta de coco, focaccia y más sabores italianos.

Además se presentará el grupo municipal Les Escoberes con un repertorio de música popular con guitarras. Y el Centro Murga Vía Libre llevará sus canciones, sus bailes y su alegría. Por supuesto no va a faltar el chocolate de la Asociación Amigas.

Será este domingo 16, de 16 a 20, en el museo de Guillermo Torres y Cárrega, Ingeniero White.