Aplausos.

Tiramisú, guitarras y murga, el domingo, en el Museo del Puerto

La Cocina del Museo cierra su ciclo 2025 con un exquisito menú con música. Será mañana domingo, de 16 a 20, en el Museo del Puerto.

Este último domingo del Ciclo Cocina, los y las jóvenes del Movimiento de Voluntariado Italiano en Bahía Blanca traen una mesa con tiramisú, tarta de coco, focaccia y más sabores italianos.

Además se presentará el grupo municipal Les Escoberes con un repertorio de música popular con guitarras. Y el Centro Murga Vía Libre llevará sus canciones, sus bailes y su alegría. Por supuesto no va a faltar el chocolate de la Asociación Amigas.

Será este domingo 16, de 16 a 20, en el museo de Guillermo Torres y Cárrega, Ingeniero White.

