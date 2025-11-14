"Es muy talentoso": el impactante elogio que recibió Franco Colapinto

Franco Colapinto viene de correr en el Gran Premio de Brasil, en San Pablo, donde finalizó en el 15° puesto días después de haber sido confirmado como piloto de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En jornadas de mayor tranquilidad para el argentino respecto del futuro, aparecieron elogios de un histórico gigante de la máxima categoría: Bernie Ecclestone.

El ex mandamás de la Fórmula 1 destacó la labor del piloto nacido en Pilar y dejó saber su mirada respecto de sus posibilidades con vistas a las temporadas venideras: "Es muy talentoso, se lo nota con dedicación y compromiso, pero habrá que esperar".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El mítico dirigente inglés aseguró, además, que Colapinto se encuentra en el equipo "adecuado", una opinión fundada desde hace tiempo en su respaldo para el argentino: a fines de 2024, con el futuro en Williams descartado, fue clave para que el pilarense no se quedara sin butaca.

Ecclestone profundizó: "Tendremos que esperar a ver qué pasa. Estas cosas son nuevas, así que habrá que ver cuánto tarda en adaptarse y destacarse".