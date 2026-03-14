Persecución y arrestos: secuestraron un arma de fuego y droga

Dos hombres aprehendidos y el secuestro de un arma de fuego, estupefacientes y una moto, fue el saldo de un operativo realizado anoche por la policía en cercanías de la terminal de colectivos local, informaron fuentes oficiales.

Los voceros señalaron que el procedimiento se puso en marcha poco antes de la medianoche, tras un llamado al 911 alertando acerca de disparos en la zona de Drago y 1810.

Al lugar concurrieron efectivos del Comando de Patrulla y del UTOI, quienes advirtieron la presencia de un sujeto que se movilizaba en una moto Honda Wave 110cc., sin patente, quien se retiró al observar el arribo de los uniformados.

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En ese momento se puso en marcha una breve persecución que finalizó cuando el sujeto descartó el rodado e ingresó a una vivienda ubicada en la primera cuadra de calle Cabo Farina.

Por cuestiones de necesidad y urgencia los policías accedieron al sitio y redujeron a Ian Exequiel Plaza, de 23 años, quien, según indicaron, se habría descartado de un arma marca Bersa Thunder calibre 380 con ocho municiones.

Dentro de la propiedad también arrestaron a Lautaro Agustín Albarracín (24).

Las fuentes mencionaron que en el sitio incautaron un envoltorio con casi 4 gramos de cocaína, una balanza de precisión y 13 municiones calibre 380, además de tres teléfonos celulares, una notebook Lenovo, un cuadro de motocicleta con numeración suprimida y diversas partes de motovehículos.

De la misma forma, refirieron que la moto en la que se movilizaba el joven presentaba un pedido de secuestro por hurto emitido el pasado 2 de febrero por la seccional Segunda.

Por el caso se le dio intervención a las fiscalías 15, 7 y 19.