"Locamente", un reestreno en el ciclo de Los Amantes del Cine

Esta semana los Amantes Del Cine anuncian la proyección del film "Locamente", del realizador italiano Paolo Genovese. Este reestreno se produce debido a que la distribuidora del film "Lo desconocido del gran arco", originalmente anunciado, pospuso su estreno en Argentina para mayo.

Paolo Genovese (1966), conocido por sus films "Inmaduros" (2011), "Perfectos desconocidos" (2016) o "El lugar" (2017).

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En el argumento de "Locamente", en su primera cita, Piero y Lara intentan impresionarse, pero dentro de sus cabezas reina el caos. Las múltiples personalidades que ocupan su mente — la romántica, la racional, la insegura y la pasional— pelean por el control de la situación. Discuten, seducen, sabotean y a veces pierden los nervios.

¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o el deseo? Las expectativas son altas y la noche promete.

-Premios a la Mejor Comedia y a la Mejor Actriz (Pilar Fogliati), del Sindicato Italiano de Cronistas Cinematográficos 2025.

La proyección es de tipo privada para los miembros del Círculo De Amantes Del Cine pero quienes deseen sumarse serán bienvenidos solo si se respeta la condición SINE QUA NON de no usar los smart- phones ("celulares") en ninguna de sus funciones ni smart-watchs durante la proyección.

"Locamente" será reestrenada el domingo 12 de abril y vuelta a proyectar el martes 14, en el Cine Visual, a las 19:30.