Sofía Martínez habló del mensaje que le envió Antonela Rocuzzo tras la nota con Messi
“No tenía ninguna necesidad de escribirme”, dijo la periodista.
La periodista deportiva Sofía Martínez compartió en el stream A Punto que recibió un mensaje de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, tras la aparición de rumores sobre un supuesto coqueteo entre la comunicadora y el futbolista. Se dio luego de la entrevista que le hizo al astro en el Mundial de Qatar.
Después de la viralización de las palabras que le dedicó Martínez a Messi, circularon comentarios en redes sociales sobre una supuesta cercanía entre ambos. Martínez relató en A Punto que, en medio de esas especulaciones, Roccuzzo le escribió para tranquilizarla y restarle importancia a los rumores, un gesto que la periodista agradeció y valoró públicamente.
El origen de los rumores y el apoyo de Antonela Roccuzzo
Al referirse al mensaje recibido, Sofía Martínez expresó su sorpresa por el contacto de Antonela Roccuzzo: “De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”, recordó la periodista.
Martínez destacó el significado del respaldo, ya que Antonela “no tenía ninguna necesidad de escribirme”. Según la comunicadora, ese apoyo llegó cuando “inventaban cosas o se generaba una situación que no tiene por qué existir”, y lo describió como “tranquilizador”.
La periodista admitió que vivía momentos difíciles por el ambiente en redes y la naturaleza de las acusaciones. También expresó admiración por Roccuzzo, a quien agradeció por su empatía y comprensión. (Con información de Infobae)