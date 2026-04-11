Sofía Martínez habló del mensaje que le envió Antonela Rocuzzo tras la nota con Messi

La periodista deportiva Sofía Martínez compartió en el stream A Punto que recibió un mensaje de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, tras la aparición de rumores sobre un supuesto coqueteo entre la comunicadora y el futbolista. Se dio luego de la entrevista que le hizo al astro en el Mundial de Qatar.

Después de la viralización de las palabras que le dedicó Martínez a Messi, circularon comentarios en redes sociales sobre una supuesta cercanía entre ambos. Martínez relató en A Punto que, en medio de esas especulaciones, Roccuzzo le escribió para tranquilizarla y restarle importancia a los rumores, un gesto que la periodista agradeció y valoró públicamente.

El origen de los rumores y el apoyo de Antonela Roccuzzo

Al referirse al mensaje recibido, Sofía Martínez expresó su sorpresa por el contacto de Antonela Roccuzzo: “De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”, recordó la periodista.

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Martínez destacó el significado del respaldo, ya que Antonela “no tenía ninguna necesidad de escribirme”. Según la comunicadora, ese apoyo llegó cuando “inventaban cosas o se generaba una situación que no tiene por qué existir”, y lo describió como “tranquilizador”.

La periodista admitió que vivía momentos difíciles por el ambiente en redes y la naturaleza de las acusaciones. También expresó admiración por Roccuzzo, a quien agradeció por su empatía y comprensión. (Con información de Infobae)