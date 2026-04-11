Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 12 de abril

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 12 de abril una temperatura mínima de 16 grados centígrados y una máxima de 26.

En la mañana el tiempo será fresco con soleados a templado. El viento tendrá intensidad moderada del Noroeste rotando al Oeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo cálido con aumento de nubosidad. El viento tendrá intensidad leve del Sudoeste rotando al Sudeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será fresca y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 16 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco a templado con aumento de nubosidad. Descenso de temperatura. Viento moderado del Norte rotando al Sudeste. Temperatura 16/21.-

ZONA VENTANIA: Frío con soleados a templado. Poco cambio de la temperatura. Viento leve con períodos de moderado del Noroeste rotando al Sudeste. Temperatura 10/23.-

GUAMINI: Fresco a templado con soleados. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Norte rotando al Sudoeste. Temperatura 12/24.-

VIEDMA Y PATAGONES: Fresco, cielo parcialmente nublado a templado con soleados. Descenso de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del Noroeste rotando al Sudeste. Temperatura 13/21.-

NEUQUEN: Frío a templado con aumento de nubosidad. Descenso de la temperatura. Viento leve y moderado del Sudoeste rotando al Sudeste. Temperatura 11/22.-

