Torneo Apertura: la quinta fecha se abre con tres partidos de la "B"

El Rosario de Katz y el Comercial de Gatti se enfrentan en Punta Alta. Fotos: Archivo-La Nueva.

Con tres partidos se pone en marcha hoy la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga del Sur "Jorge Luis Dambolena".

Todos los encuentros corresponen al torneo de Primera División "B" y comenzarán a las 15.30.

Comercial, líder e invictor del torneo, visitará a Rosario Puerto Belgrano en el Coloso de Cemento.

El partido será dirigido por Mariano Perretti.

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El portuario llega a este duelo tras igualar 1 a 1 ante Dublin.

Mientras que el equipo puntaltense empató ante Olimpo por 2 a 2.

En Cerri, en tanto, Sansinena y Tiro Federal jugarán expectantes, ya que ambos pueden saltar a la cima de la tabla.

El juego en el Luis Molina será arbitrado por Fernando Sepúlveda.

El tirense es escolta de Comercial a sólo un punto, y el albirrojo está tercero a 2 unidades de la cima.

Por último, en Cabildo, Pacífico y Olimpo intnetarán sumar para salir de la zona baja.

El árbitro del encuentro será Ariel Turcumán.

*Cómo sigue

La cuarta fecha del Promocional se completará mañana con un partido.

En cancha de Comercial, se medirán Dublin y Pacífico de Bahía Blanca.

El partido comenzará a las 15.30 y será dirigido por Brian Romero.

*La tabla

Así están las posiciones en la "B":

-1º) Comercial, 8 puntos; 2º) Tiro Federal, 7; 3º) Sansinena y Dublin, 6; 5º) Rosario, 5; 6º) Pacífico BB, 4; 7º) Olimpo y Pacífico C, 2.

*Mañana la A

En la división superior, la cuarta fecha irá íntegramente el domingo, aunque con un partido más temprano.

Desde las 11.15, Bella Vista y Villa Mitre cruzarán en La Loma. Dirigirá Lepoldo Gorosito.

Luego, a las 15.30, se medirán: Libertad-Sporting (Juan Aispuro será el árbitro), San Francisco-La Armonía (Facundo Altuna) y Huracán-Liniers (Sebastián Navarro).