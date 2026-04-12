El Hogar Don Orione pide ayuda urgente para sus 28 residentes

La Hermana Karina (atrás) con algunos de los residentes del Hogar. Fideos: Emilia Mainieri- La Nueva

“La situación con el tema de aportes… bueno, como es conocido, desde diciembre no hemos recibido aporte por ninguno de los chicos del Ministerio de Salud, lo que sería Andis antiguamente”, comienza relatando la Hermana Karina.

“Aparte del aporte monetario con el que pagamos sueldos, desde septiembre no recibimos la medicación de cada uno de los chicos, los pañales y el alimento para las sondas y botones gástricos”.

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Hasta enero pudieron sostenerse con lo que tenían en stock.

“Nos arreglamos con lo que teníamos, pero ya no alcanza y desde febrero comenzamos a retirar la medicación en el Hospital Penna, aunque los pañales, alimentos y suplementos de nutrición siguen sin llegar desde septiembre".

El hogar tiene capacidad para 30 personas y actualmente alberga a 28 residentes de 17 años a 75 años, detalla la Hermana Karina. “La mayoría, casi todos, tienen una discapacidad severa y profunda. Todos menos un chico usan pañales y muy pocos reciben visitas familiares, serán unos seis nada más”, lamenta.

La Hermana Karina, actual directora del Hogar

Para atenderlos cuentan con 26 empleados y un equipo de 14 profesionales entre médicos, psicóloga y trabajadora social. “Es un equipo bastante grande”, subraya.

Las necesidades más urgentes son pañales y bombachas descartables en tamaño grande y extra grande (G y XG). “Nosotros estamos en Fortaleza al 900 y Pringles al 900. Recibimos donaciones por ahí. Si es una donación en gran cantidad la vamos a buscar”, explica.

Además de alimentos no perecederos y ropa, el hogar organiza una feria solidaria en calle Fortaleza al 900.

“Acá son todos varones, pero la ropa de mujeres y la que ellos no usan la vendemos a un precio módico, y con eso se pueden cubrir otros gastos de los chicos”, agrega.

Sobre los apoyos que reciben, Karina menciona: “El municipio nos ayuda con algunos subsidios cada dos meses. Tenemos los voluntarios de la Cooperativa que también ayudan con alimentos. Y bueno, toda la gente de gran voluntad que llama o que hace sus aportes en la cuenta bancaria o en la de Mercado Pago", cerró.

Cómo ayudar al Hogar Don Orione

Hogar Peregrino – Don Orione

Teléfonos: 4555746 / 291-4480336

Alias bancario: tango.sur.playa

Mercado Pago: Hogar.donorione

Direcciones para donaciones: Fortaleza al 900 y Pringles al 900 (Bahía Blanca)