Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.389,03 para la venta y de $1.338,72 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,18% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.425,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.410,00 (0,00%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.794,00 (0,00%); el MEP cotiza a $1.406,98 (-0,41%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.461,52 (-0,48%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 518 puntos básicos (-0,90%).