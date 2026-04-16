Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.382,96 para la venta y de $1.332,84 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,40% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.430,00 (+0,35%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.415,00 (+0,40%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.794,00 (0,00%); el MEP cotiza a $1.401,81 (+0,35%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.451,70 (-0,04%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 516 puntos básicos (-1,90%).