¿Juega Lautaro? El Inter de Milán va por un nuevo triunfo que lo deje aún más cerca del título en la Serie A

El Inter de Milán recibirá este viernes al Cagliari, en un encuentro correspondiente a la trigésimo tercera fecha de la Serie A, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que lo deje aún más cerca del título.

El partido, que está programado para las 15:45 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Stadio Giuseppe Meazza, se podrá ver a través de ESPN 2 y Disney+ Premium y contará con el arbitraje del italiano Matteo Marchetti.

El Inter llega a este encuentro como el cómodo líder de la Serie A, ya que tiene 75 puntos y le saca nueve de ventaja a su escolta, que es el Napoli.

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Los dirigidos por el rumano Cristian Chivu, que quieren recuperar la corona en el campeonato italiano, vienen de ganarle 4-3 al Como de los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone en un partido lleno de emociones.

Previamente, el “Nerazzurri” había goleado 5-2 a la Roma, por lo que pudo salir airoso de una seguidilla de partidos que en la previa pintaban como muy complicados.

El Cagliari, por su parte, está atravesando una muy floja temporada, en la que marcha decimosexto con solo 33 puntos y no se puede descuidar, ya que está cerca de la zona de descenso, donde actualmente se encuentran Lecce, Hellas Verona y Pisa.

De cara a este encuentro, el Inter no podrá contar con la presencia de su goleador, que es el argentino Lautaro Martínez, debido a que sufrió una recaída por la lesión que había tenido en el sóleo de su pierna izquierda.

Por otra parte, su escolta, que es el Napoli, recibirá el sábado a partir de las 13 a la Lazio, mientras que el Milan, que marcha tercero, visitará el domingo a partir de las 10 de la mañana al Hellas Verona.

El cronograma y horarios de la trigésimo tercera fecha de la Serie A

Viernes 17/4:

Sassuolo - Como a las 13:30

Inter - Cagliari a las 15:45

Sábado 18/4:

Udinese - Parma a las 10

Napoli - Lazio a las 13

Roma - Atalanta a las 15:45

Domingo 19/4:__IP__

Cremonese - Torino a las 7:30

Hellas Verona - Milan a las 10

Pisa - Genoa a las 13

Juventus - Bologna a las 15:45

Lunes 20/4: