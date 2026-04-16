Paredes palpitó el Superclásico: habló del arbitraje y se quejó del campo de juego de River

El capitán de Boca, Leandro Paredes, palpitó el Superclásico del domingo frente a River y se refirió al estado del campo de juego y a la designación de Darío Herrera como árbitro del partido.

El volante del equipo Xeneize aseguró que Boca tratará de hacer su juego más allá del estado del campo de juego, que se vio bastante dañado en el último partido del Millonario.

Siguiendo esta línea, Paredes manifestó una queja debido a que el estado de la cancha no favorecería el desempeño de su equipo: “A lo que estamos jugando necesitamos de un buen estado del campo, pero es parte de esto, encontrarte este tipo de canchas e intentaremos hacerlo de la mejor manera”.

El capitán "Xeneize" también se refirió a la designación de Darío Herrera como el árbitro del Superclásico. (Video y Captura: @TyCSports)

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Con respecto a Darío Herrera, el árbitro designado para dirigir el próximo domingo, el mediocampista de 31 años manifestó que “no cree en la mala intención de nadie”.

Vale destacar que el juez fue protagonista de un final polémico en el Superclásico que se disputó en el Monumental en el 2023, cuando desde el Club de la Ribera se sintieron perjudicados por un penal sancionado sobre la hora que derivó en el 1-0 final a favor del Millonario.

Con respecto al tema, el capitán del equipo que dirige Claudio Úbeda aseveró: “Somos conscientes de lo que pasó en ese partido pero más allá de eso confiamos en nosotros, en que la gente se puede equivocar como nos pasa a nosotros pero no nos preocupa para nada”.

De todas formas, Paredes se mostró muy “ilusionado” y con “muchas ganas” de disputar un nuevo Superclásico. Además, aclaró que el equipo está con “mucha confianza”, por el nivel que viene mostrando y por acumular un total de 12 partidos invictos en el último tiempo.