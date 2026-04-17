La Sinfónica se presenta hoy con obras de Wagner, Grieg y Dvořák

La Orquesta Sinfónica Provincial brindará un concierto sinfónico con un repertorio sumamente expresivo inspirado en el romanticismo europeo. Será hoy a las 20 en el Gran Plaza Teatro. Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

En el programa, que estará bajo la dirección del maestro titular Luis Belforte, se interpretará la Obertura “El holandés errante” de Richard Wagner, la “Suite Lírica” de Edvard Grieg y la “Sinfonía Nº 8, Op. 88” de Antonín Dvořák. Las entradas podrán adquirirse en boletería (de lunes a sábado de 17:00 a 20:00). Descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería.

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Un viaje sinfónico por Europa La obertura de “El holandés errante” de Wagner impacta desde el inicio con una fuerza dramática que envuelve al oyente. Su carácter intenso y misterioso construye una atmósfera casi cinematográfica, donde las tensiones musicales evocan el mar embravecido y el destino trágico del protagonista. Es una obra que atrapa por su potencia expresiva y por la manera en la que desarrolla armónicamente las emociones.

Por su parte, la “Suite Lírica” de Grieg ofrece un contraste notable, destacándose por su delicadeza y sensibilidad. A través de melodías y armonías suaves, se transmite una profunda conexión con la naturaleza de su tierra. La obra fluye con una poesía sutil, generando imágenes sonoras que remiten a paisajes serenos.

Finalmente, la “Sinfonía Nº 8” de Dvořák se distingue por su vitalidad y frescura. Con un carácter luminoso y optimista, la obra despliega una riqueza melódica que resulta inmediatamente atractiva. A través de contrastes dinámicos y una energía contagiosa, se refleja una alegría genuina, convirtiéndola en una pieza que celebra espontáneamente la vida y la naturaleza.