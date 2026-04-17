Otro viaje millonario de Adorni: habría gastado miles de dólares en un lujoso hotel de Bariloche

El costo de la estadía habría superado los 6000 dólares

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, por un nuevo viaje familiar de alto costo a Bariloche, donde se habría alojado en el exclusivo hotel Llao Llao durante un fin de semana largo.

En línea con lo publicado por otros medios, pocos meses después de asumir, Adorni realizó otro viaje a ese destino junto a su familia. Sin contemplar los cuatro pasajes aéreos ni los gastos de consumo, el costo de la estadía habría superado los 6000 dólares.

El viaje se habría concretado durante el fin de semana largo del 20 al 24 de junio de 2024, cuando aún se desempeñaba como vocero del presidente Javier Milei.

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La Justicia confirmó el viaje a Aruba

En paralelo, la Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba junto a su esposa y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, cada pasaje tuvo un costo de 1450 dólares, lo que suma un total de 5800 dólares para el grupo familiar.

El traslado se realizó a través de la aerolínea LATAM, con escalas en Perú y Ecuador antes de arribar a la isla caribeña.

En cuanto al alojamiento, aún se encuentra bajo investigación judicial. Se analiza si el funcionario y su familia se hospedaron en el hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con tarifas cercanas a los 1000 dólares por noche por persona.

La confirmación del viaje se da en el marco de una causa que busca determinar si los gastos del funcionario son compatibles con sus ingresos declarados.

Como parte de esa investigación, la Justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni para rastrear el origen de los fondos utilizados en estos viajes. (NA)