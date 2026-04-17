Ruta 3: choque sin heridos en la zona del puesto fitosanitario

No se registraron heridos en un choque entre un camión y una camioneta ocurrido este mediodía en la zona del puesto fitosanitario de la ruta 3 sur, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que el incidente se produjo en cercanías del kilómetro 714, cuando un camión Scania, al mando de Rodrigo Álvarez (29), oriundo de Punta Alta, impactó desde atrás a una Ford Ranger, guiada por Facundo Bohn (44), con residencia en Coronel Suárez, que llevaba un carro cargado con cajones utilizados para actividades apícolas.

Las fuentes mencionaron que al momento del hecho ambos rodados circulaban en sentido Médanos-Bahía Blanca.

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Explicaron que el conductor de la camioneta habría descendido la velocidad al notar la presencia de autos con balizas encendidas -en la ruta había señales de reducción de velocidad por tareas de mantenimiento- y en esas circunstancias se produjo la colisión.

Los conductores resultaron ilesos, aunque en el sitio debieron trabajar bomberos voluntarios y personal policial hasta que se pudo liberar el tránsito.