Vuelve la Cocina del Museo con tortas y música para bailar

Vuelven el chocolate, las tortas, las colectividades, vuelve la música y vuelven las Amigas del Museo. Y este año, las mesas de la Cocina tienen mucho para decirnos: en cada mantel, mientras toman el chocolate, se van a encontrar con imágenes sobre la historia y el presente de White, hechas por las bordadoras del Museo, para la muestra "La mesa está bordada".

Este domingo, de 15 a 19, en la Cocina del Museo la Asociación Amigas prepara sus tortas más ricas: Brownie, Balcarce, alfajores y más. Además, música de Roberto Arcuri y amigos con un repertorio movidito para bailar entre las mesas. ¡Y no puede faltar el chocolate más rico del mundo!

Hoy, en Guillermo Torres y Cárrega, de Ingeniero White