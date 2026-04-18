Olimpo visita a Kimberley, con una baja de peso y un regreso clave

Olimpo se mide esta tarde ante Kimberley de Mar del Plata, en el inicio de la fecha cinco de la Zona 4 del Torneo Federal A, que continuará mañana (ver abajo).

El aurinegro visitará al Dragón desde las 15.30, en el José Alberto Valle.

El árbitro del partido será el olavarriense Valentín Pompei.

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*Una baja clave y un regreso de peso

La delegación elegida por Carlos Mungo para el partido de hoy tuvo una sensible baja, ya que Braian Guille por una lesión muscular en el aductor derecho.

No obstante, el equipo bahiense contará con el regreso del delantero Federico González, quien no fue convocado para el duelo del pasado fin de semana.

En ese sentido, se sumó a la lista de citados el defensor Gastón Vega.

Por lo que la delegación de Olimpo que jugará hoy ante Kimberley está compuesta por:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina, Néstor Moiraghi y Vega.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: González, Cristian Ibarra, Santiago Llanos y Manuel Olivera.

*Cómo llegan

Olimpo saldrá a la ruta disfrutando de su gran presente, que lo tiene como invicto con puntaje perfecto (sin recibir goles) y líder de la Zona 4.

En su última presentación, el aurinegro superó en su cancha a Sol de Mayo por 1 a 0.

Esta victoria se suma a los conseguidos ante Alvarado (1 a 0 de local) y frente Brown de Madryn (2 a 0 de visitante).

Kimberley, por su parte, llega como escolta del elenco bahiense y es el único de los otros equipos del grupo que tampoco perdió esta temporada. Tampoco recibió goles en contra.

Hasta el momento, el albiverde acumula 3 empates sin goles consecutivos (Germinal, Santamarina y Alvarado) que se suma al triunfo en el debut ante Villa Mitre (1 a 0).

*Mañana la Villa

La fecha 5 tendrá otro encuentro esta tarde, cuando se midan Círculo Deportivo y Alvarado.

El partido en Nicanor Otamendi arrancará a las 15 y será dirigido por César Ceballos.

Mientras que mañana, Villa Mitre recibirá a Santamarina de Tandil.

El árbitro en El Fortín será Franco Morón.

Las entradas para este juego se pondrán a la venta hoy para los socios, en la sede de Garibaldi 149, de 10 a 12.30 y de 15.30 a 18.30.

Mañana, en tanto, el expendió será en la sede para los socios (de 12 a 15) y las entradas geenerales se podrán conseguir en la casilla ubicada en Maipú y Punta Alta (de 10 a 15).

Los valores serán los siguientes: $24.000 (generales), $17.000 (socios, jubilados y menores), $25.000 (adicional a platea para socio) y $35.000 (adicional a platea para no socios).

El otro partido programado para hoy lo animarán Sol de Mayo y Brown de Puerto Madyrn, desde las 11, con arbitraje de Luis Martínez.

*La tabla

1º) Olimpo, 9 puntos; 2º) Kimberley, 6; 3º) Santamarina, Sol de Mayo, Alvarado y Germinal, 5; 7º) Villa Mitre y Círculo Deportivo, 3 y 9º) Brown de Madryn, 1.