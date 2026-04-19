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Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del domingo 19

Habrá acción en natación, fútbol bandera, triatlón y fútbol. Junto a mañana lunes, será el día de menos competencias.

Foto: La Nueva.

El séptimo día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el desarrollo de la prueba mixta de triatlón.

Además, finalizarán la natación, el flag football y el fútbol.

Se trata de una meseta, ya que se desarrollarán apenas cuatro deportes y este lunes, solo tres.

En horario argentino, el programa de actividades para este domingo es el siguiente:

Natación
Clasificaciones a partir de las 11:30
200m mariposa masculino, con Felipe García Berbel y Laureano Hopmeier
50m libre femenino, con Laila Chain y Mía Di Pace
50m libre masculino, con Matías Chaillou y Máximo Aguilar
400m libre femenino, con Agostina Hein y Malena Santillán
400m libre masculino, con Mateo Mayer y Thiago Pizzini
4x100m relevo combinado mixto, con Matías Chaillou, Mateo Fontana, Laila Chain y Agostina Hein
Finales a partir de las 20:00
Todas, más:
200m mariposa femenino, con Agostina Hein y Luciana Verón

Triatlón
12:00 - Relevo mixto, con Santino Calderón Lucarotolo, Agustín Wendler Kossman, Emma Scliar y Federica Carletto

Flag football
15:00 - Selección masculina vs. Brasil (semifinal)
17:30 - Selección msculina vs. rival a definir (por bronce)

Fútbol
21:00 - Selección masculina vs. Paraguay (final)

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