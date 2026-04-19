Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del domingo 19
Habrá acción en natación, fútbol bandera, triatlón y fútbol. Junto a mañana lunes, será el día de menos competencias.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
El séptimo día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el desarrollo de la prueba mixta de triatlón.
Además, finalizarán la natación, el flag football y el fútbol.
Se trata de una meseta, ya que se desarrollarán apenas cuatro deportes y este lunes, solo tres.
En horario argentino, el programa de actividades para este domingo es el siguiente:
Natación
Clasificaciones a partir de las 11:30
200m mariposa masculino, con Felipe García Berbel y Laureano Hopmeier
50m libre femenino, con Laila Chain y Mía Di Pace
50m libre masculino, con Matías Chaillou y Máximo Aguilar
400m libre femenino, con Agostina Hein y Malena Santillán
400m libre masculino, con Mateo Mayer y Thiago Pizzini
4x100m relevo combinado mixto, con Matías Chaillou, Mateo Fontana, Laila Chain y Agostina Hein
Finales a partir de las 20:00
Todas, más:
200m mariposa femenino, con Agostina Hein y Luciana Verón
Triatlón
12:00 - Relevo mixto, con Santino Calderón Lucarotolo, Agustín Wendler Kossman, Emma Scliar y Federica Carletto
Flag football
15:00 - Selección masculina vs. Brasil (semifinal)
17:30 - Selección msculina vs. rival a definir (por bronce)
Fútbol
21:00 - Selección masculina vs. Paraguay (final)