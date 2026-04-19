Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del domingo 19

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El séptimo día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el desarrollo de la prueba mixta de triatlón.

Además, finalizarán la natación, el flag football y el fútbol.

Se trata de una meseta, ya que se desarrollarán apenas cuatro deportes y este lunes, solo tres.

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En horario argentino, el programa de actividades para este domingo es el siguiente:

Natación

Clasificaciones a partir de las 11:30

200m mariposa masculino, con Felipe García Berbel y Laureano Hopmeier

50m libre femenino, con Laila Chain y Mía Di Pace

50m libre masculino, con Matías Chaillou y Máximo Aguilar

400m libre femenino, con Agostina Hein y Malena Santillán

400m libre masculino, con Mateo Mayer y Thiago Pizzini

4x100m relevo combinado mixto, con Matías Chaillou, Mateo Fontana, Laila Chain y Agostina Hein

Finales a partir de las 20:00

Todas, más:

200m mariposa femenino, con Agostina Hein y Luciana Verón

Triatlón

12:00 - Relevo mixto, con Santino Calderón Lucarotolo, Agustín Wendler Kossman, Emma Scliar y Federica Carletto

Flag football

15:00 - Selección masculina vs. Brasil (semifinal)

17:30 - Selección msculina vs. rival a definir (por bronce)

Fútbol

21:00 - Selección masculina vs. Paraguay (final)