Crisis en el transporte público: hoy comienza la restricción de circulación

La línea 516 será una de las afectadas (Foto archivo La Nueva)

Las compañías de transporte público de Bahía Blanca, San Gabriel y Rastreador Fournier, reducirán las frecuencias a partir de este sábado 18 de abril, así como suspenderán el servicio nocturno por tiempo indeterminado. Más allá de la reducción habitual de las frecuencias los fines de semana, esto se extenderá de lunes a viernes hasta nuevo aviso.

En el día de ayer las compañías San Gabriel y Rastreador Fournier emitieron un comunicado indicando que la situación económica crítica que vive el sector obliga a tomar la decisión de interrumpir el servicio nocturno y reducir la frecuencia, saliendo por última vez de cabecera a las 20.30 y volviendo a activar el servicio a las 6.30 de la mañana.

"Actualmente, el precio del combustible es un 50% superior al reconocido por el Municipio en el último estudio de costos realizado en noviembre de 2025. Del mismo modo, el costo salarial se incrementó un 20% desde entonces", sostuvieron las empresas en el comunicado.

La decisión se mantendrá "hasta que se garantice la disponibilidad de los recursos necesarios para normalizar las prestaciones". En este sentido, las empresas indicaron que la situación es ajena a su voluntad, ya que no son ellas quienes fijan las tarifas y los niveles de subsidio.

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El conflicto que tiene un carácter nacional se puso de manifiesto en Capital Federal donde este tipo de medidas se efectivizaron a partir de la semana pasada provocando un colapso importante en los distintos puntos de Buenos Aires y el conurbano.

Ocurrido esto, en Bahía Blanca fuentes cercanas a las empresas marcaban que de no haber modificaciones en cuanto a la tarifa o se compensara de alguna manera la brecha existente en los costos generados por el servicio, ocurriría algo similar, que finalmente se concretó este viernes 17, en horas del mediodía.

Por otra parte, las líneas de SAPEM (empresa con participación estatal mayoritaria) seguirán con los horarios y recorridos habituales. Se trata de la 519A y 521.

No obstante, San Gabriel y Fournier administran todas las demás líneas.

"La situación es crítica, no escapamos de la realidad. Este momento es más crítico que otros porque hay otro problema grave: de noviembre hasta marzo llevamos 856.532 mil pasajeros gratis; es un 20 %, es un disparate", indicó Gabriel Chiuccariello, responsable de la compañía San Gabriel, en diálogo con el programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13 a 14 por La Nueva Play.

"El subsidio hoy es de 130 pesos por pasajero transportado, se congeló" en tanto que refiriéndose a los motivos de la baja de pasajeros indicó: "Cayó un 20 % la cantidad de pasajeros transportados comparando con el año pasado. ¿Motivos? Vemos que cayó la actividad comercial y que creció mucho Uber, incluido Uber moto que te lleva de punta a punta. Con eso, más un incremento del 34 % del combustible, que alguien me diga cómo hacemos", insistió.

Al día de la fecha, la tarifa plana cuesta 1545 pesos y el estudio de costos de las empresas determinó que debería subir a 2.700, alrededor de un 80% más. El Municipio se encuentra preparando un nuevo estudio para enviar al Concejo Deliberante.