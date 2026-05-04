Santamarina de Tandil sumó como DT a un ex futbolista con pasado en la Liga del Sur

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Después de la renuncia de Duilio Botella por razones personales, Santamarina de Tandil consiguió el regreso de un “viejo” conocido para lo que resta del torneo Federal A: Luis Murúa, DT que tendrá su segundo ciclo en el aurinegro de las sierras.

El entrenador madrynense de 65 años ya estuvo al frente de “Santa” en la temporada 2009-10 del Argentina A, dirigió las prácticas de toda esta semana y debutará el domingo, cuando su equipo visite a Alvarado en Mar del Plata por la fecha 8 de la misma Zona que integran Olimpo y Villa Mitre.

“Pity”, como le dicen, viene de dirigir a Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia y tiene una vasta trayectoria en el fútbol regional y nacional: Deportivo Madryn y Guillermo Brown de Puerto Madryn, Germinal, Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia), Desamparados de San Juan, Ferro de Olavarría, Sol de Mayo de Viedma, Mandiyú de Corrientes e Independiente de Neuquén.

En 1982 pasó por el fútbol de la Liga del Sur vistiendo las camisetas de Liniers (11 partidos) y Bella Vista (7) en dos torneos distintos. Eran épocas donde a nivel local primero se disputaba el certamen de la A y luego el de la B o Promocional.

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“Fui como refuerzo y viajé con un amigo bahiense que me arregló todo, aunque me hubiese gustado continuar en esa competencia, muy exigente en aquel entonces”, había expresado Murúa en una nota con un diario comodorense a fines de los ´90.

Santamarina, actualmente, suma 7 puntos y ocupa el sexto lugar de la Zona 4 con un triunfo, cuatro empates y una derrota.

"Es un orgullo volver a un lugar donde uno se sintió cómodo siempre. Hay una buena base, tenemos que mejorar en algunos movimientos tácticos para estar más cerca del arco rival. El grupo está bien, con ganas, y le vamos a meter", confirmó Murúa.