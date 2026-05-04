“Confiamos en la Justicia y así nos pagó”: dolor y bronca tras la reducción de la condena a Seijas

Cristian Guerrero, hermano de Walter Binaghi, quien falleciera en enero de 2025 en un incidente vial, expresó su enojo y frustración tras conocer el fallo y cuestionó con dureza el accionar judicial.

“Nos cayó mal a todos. Teníamos la esperanza de que el pibe pague y con esto nos reamargó. No entendemos qué clase de Justicia hay acá”, sostuvo en diálogo con Panorama, por LU2.

Como se informó, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense, con los votos de los jueces Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, resolvió atenuar la calificación legal contra Héctor Seijas, al pasar de homicidio simple con dolo eventual a homicidio con culpa consciente, lo que derivó en la reducción de la pena de prisión de 8 a 6 años. Sí se mantuvo la inhabilitación por 10 años para conducir vehículos automotores.

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Seijas fue condenado por haber causado la muerte de Binaghi mientras realizaba maniobras peligrosas conocidas como “willy” con su motocicleta.

Para Guerrero, el cambio de criterio judicial resulta incomprensible: “No entiendo cómo le reducen la pena si estaba todo más que claro. El pibe venía haciendo estas cosas hace mucho tiempo, era obvio que era dolo eventual. Siempre se cagó de risa de todo. No entiendo estos beneficios”, afirmó.

El hermano de la víctima remarcó que, según plantearon durante todo el proceso, existían antecedentes de conductas temerarias por parte de Seijas.

“Varios vecinos habían denunciado que casi los había chocado y que los increpaban cuando pasaba en moto. Y ahora usan eso para atenuarle la pena. Es increíble”, cuestionó.

Más allá de la discusión jurídica, Guerrero hizo foco en las consecuencias que la tragedia dejó puertas adentro.

“Hay que tomar conciencia de la secuela que le queda a la familia. Ver a tus padres agonizando todos los días es doloroso, es muy difícil continuar. Vivo deprimido”, señaló.

Incluso reveló que todo el proceso afectó seriamente su salud. “Tuve problemas de salud, depresión. No tenía ganas de seguir con mi rutina, con mi vida de padre. No quería salir a trabajar. Me afectó muchísimo. Esto es un mazazo al corazón”, contó.

Además, expresó su indignación por el hecho de que Seijas continúe con arresto domiciliario y aseguró que incluso recibieron versiones de presuntos incumplimientos.

“Nos llegan comentarios de que anda paseando en moto, que se sacó la tobillera y anda por el Saladero. Eso a la familia nos vuelve a afectar”, dijo.

“Nosotros confiamos en la Justicia y así nos pagó”, cerró.