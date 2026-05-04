Yrigoyen y Alvarado, doce pisos, doce murales: el edificio que narra historias en su fachada

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Fotos: Emanuel Briane

En 1968 la firma Fenizi anunció la construcción de un nuevo edificio en altura, el 12º de la firma, en la céntrica esquina de Yrigoyen y Alvarado.

Con un frente de casi 30 metros y organizado en planta baja y 12 pisos, la obra sumó un elemento original y distintivo al generar en su fachada una obra artística en cada piso, repasando hechos relacionados con la historia del país y de nuestra ciudad.

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El trabajo estuvo a cargo de Fortunato Jorge, quien trabajó sobre un revoque de cemento coloreado, interviniendo sobre el material todavía fresco, terminando la tarea en el día, antes de que la mezcla se endureciera.

Cada cuadro tiene referenciado un año, a excepción del ubicado en el piso 8, que tiene una fecha puntual.

No hay precisiones sobre el porqué de cada elección, por lo cual hemos detallado algún hecho histórico relacionado con el año elegido, algunos a escala nacional, otros más certeros, relacionados con acontecimientos locales.

El siguiente es el detalle, piso a piso.

Piso 12. Año 1520.

Fernando de Magallanes realiza la vuelta al mundo y recorre la costa patagónica buscando un paso hacia el Océano Pacífico. Fue el primero en avistar nuestra bahía, el 13 de febrero de 1520, indicando en su diario la latitud 39º 11’ S. Los españoles la llamaron bahía “de los Bajos Anegados o De los Bajos de las Corrientes”, aunque los tripulantes quedaron impresionados por el color blanco de sus salitrales.

Piso 11, 1828

Representación de la gesta fundacional de la ciudad. Al mando del coronel Ramón Estomba llega un grupo de 700 personas que había partido desde el fuerte Independencia (Hoy Tandil) para establecerse en la zona de Bahía Blanca. El agrimensor Narciso Parchappe eligió una zona elevada para ubicar el fuerte al que Estomba llamó Fortaleza Protectora Argentina.

Piso 10, 1835

Coincide con el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, en el cual logra la suma del poder. Un año antes, 1834, había establecido en nuestra ciudad una iglesia consagrada a Nuestra Señora de la Merced. El mural representa la incipiente actividad ganadera que la zona.

Piso 9, 1853

Otra ilustración dando cuenta de la actividad agropecuaria de la región. Es un año clave en el país con la derrota de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros y la llegada al poder de Justo José de Urquiza. Se sanciona de la Constitución de la Confederación Argentina que sentó las bases jurídicas del Estado de la actual República Argentina.

Piso 8, 19 de mayo de 1859

Fecha singular en la historia local, con el ataque de los aborígenes a la población. Fue de madrugada y casi 3 mil lanzas llegaron a pocas cuadras de la plaza Rivadavia. La reacción de algunos vecinos, sumadas a las fuerzas de la Legión italiana y los soldados del fuerte, logró contener el malón. No fue el último, pero sí el más importante.

Piso 7, 1870

Obreros trabajando, la industria incipiente. Ese año terminó la guerra de la Triple Alianza, lo cual permitió la unificación territorial y política de Argentina, permitiendo la consolidación del Estado Nacional bajo la hegemonía de Buenos Aires. Marcó el fin de las guerras civiles.

Piso 6, 1878

En agosto de 1878 el presidente Nicolás Avellaneda envió al Congreso el proyecto para poner en ejecución la ocupación del Río Negro como frontera de la república.

La expedición al mando de Julio A. Roca partió en marzo de 1879 con seis mil soldados para rastrillar la pampa, una acción conocida hoy como la conquista del desierto. El saldo fue de miles de indios muertos, catorce mil reducidos a la servidumbre y la ocupación de 35 millones de hectáreas que se destinarían, teóricamente, a la agricultura y la ganadería. Fue el fin de toda una época de quietud y estancamiento local.

Piso 5, 1884

Año emblemático en la historia local, con la llegada del ferrocarril y la concesión del puerto al Ferrocarril del Sud, empresa de capitales ingleses. Las vías habían quedado detenidas ocho años antes en Azul. Bahía Blanca pisó el siglo XX consolidada como la gran ciudad del sur argentino.

Piso 4, 1910

Año del centenario de la revolución de Mayo, fecha emblemática para el país, con grandes celebraciones. Los edificios que se ven en el mural son iconos –catedral, banco Nación, biblioteca Rivadavia, teatro Municipal, palacio Municipal—aunque no todos estaban construidos ese año.

Piso 3, 1930

Otro grupo de personas, algún objeto artístico. Es el año del primer golpe de estado militar, que derrocó al gobierno de Hipólito Yrigoyen, abriendo una etapa de fraudes electorales que se conoce como la década infame. Bahía Blanca había celebrado dos años antes su primer centenario.

Piso 2, 1950

Las ilustraciones destacan la sede de la Universidad Nacional del Sur. En esa década se crea esa unidad académica sobre la base del Instituto Tecnológico del Sur fundado en 1948. Bahía Blanca es la primera ciudad no capital en contar con una universidad nacional.

1971, Piso 1

Desde mediados de los 50 la ciudad comenzó a cambiar su perfil urbano con la irrupción de los edificios en altura. En los 60 y los 70 esa tipología se consolidó de manera definitiva, marcando récords de superficie construida. Bahía Blanca manifestaba su progreso a través de estas moles.

Final

No es habitual encontrar referencias históricas en Bahía Blanca. Sin pretender serlo, esta particular fachada artística es de alguna manera un repaso sobre 450 años de historia, desde el primer avistamiento de la bahía hasta su gran cambio urbano-edilicio.

Son murales que acaso debieran estar considerados bien patrimonial, sería maravilloso que de noche se mostraran con una luz tenue y que hubiese alguna referencia que diera cuenta de su significado.