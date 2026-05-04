Abogada ganó una demanda millonaria por un vuelo cancelado en la pandemia

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Audionota: Romina Farías

Una abogada de nuestra ciudad le ganó una demanda millonaria a dos grandes de la industria comercial como Despegar y Aerolíneas Argentinas, por los costos de un vuelo que le cancelaron en el comienzo de la pandemia y nunca más se lo reintegraron.

La confirmación llegó de parte de la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, que ratificó el fallo de primera instancia en favor de P.F.C, quien había considerado que sufrió daños y perjuicios por el incumplimiento contractual.

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En principio la acción de la mujer fue solo hacia Despegar, con quien ella realizó la transacción, aunque la propia empresa incluyó a la aerolínea de bandera y la Justicia sentenció a ambas firmas al pago de unos 30 millones de pesos.

La sanción es por el daño punitivo, que se refiere al resarcimiento que debe recibir un consumidor que se sintió "estafado" por un servicio no prestado.

"Es como una medida aleccionadora, para que no se repita", explicó la abogada demandante a La Nueva., quien tiene experiencia en litigios de orden civil y comercial y prefirió no identificarse.

La letrada concurrió a los tribunales el 6 de septiembre de 2022 para formalizar la presentación.

Dijo que en diciembre de 2019, a través de la plataforma Despegar.com.ar S.A., había adquirido dos pasajes aéreos para viajar junto a otra persona desde nuestra ciudad a Ushuaia, desde el 24 de marzo de 2020 al 31 del mismo mes.

El problema surgió cuando se declaró la pandemia de COVID-19 y las restricciones de circulación que incluyeron la prohibición de vuelos.

P.F.C. intentó comunicarse con la empresa, a fin de saber cómo proceder con los pasajes, pero nunca obtuvo respuestas satisfactorias.

Realizó reclamos por vía de correo electrónico, mediante el sitio tuquejasuma.com y posteriormente ante la OMIC, pero nunca tuvo una solución efectiva.

Sí se le informó que los pasajes estaban abiertos para reprogramación, pero cuando intentaba gestionarlos la misma página se lo impedía y le aclaraba que se iban a comunicar con ella, pero nunca sucedía.

Incluso en octubre de 2024 quedó sin efecto la ruta aérea Bahía Blanca-Ushuaia, con lo cual no tenía la posibilidad de obtener el mismo servicio.

Rechazo a la apelación

Las empresas plantearon incompetencia, por entender que las cuestiones de la aeronavegación comercial deben dirimirse en el ámbito de la Justicia Federal, y también afirmaron que no hubo incumplimiento contractual.

Los camaristas Jorge Federico Mercado y Leopoldo L. Peralta Mariscal explicaron, en principio, que el fuero federal, según tiene dicho la Corte, interviene en asuntos relacionados con el transporte aéreo comercial, pero este caso alude a una cuestión del consumidor referida a la omisión de información, el trato desaprensivo y el incumplimiento del deber de reembolso.

Y explicaron que las demandadas no acreditaron haber informado adecuadamente a la pasajera sobre sus derechos y que, una vez vencido el plazo para el uso del voucher, tenían la obligación de devolverle el dinero abonado (16.732 pesos fue el costo de los pasajes).

No se hizo lugar al pedido por daño moral, ya que la abogada no demostró de qué manera los hechos habrían afectado su tranquilidad espiritual ni un padecimiento anímico resarcible, pero sí hicieron lugar al daño punitivo.

"Ni la agencia de viajes ni la aerolínea informaron a la actora sobre su derecho a solicitar el reembolso una vez vencido el plazo para reprogramar el viaje –de acuerdo a lo previsto en la Ley 27.563–, lo que calificó como una conducta contraria al deber de información y a la buena fe en las relaciones de consumo", dijo la Justicia.

Demuestra no solo falta de información sino más bien "una ocultación de las opciones que le otorga al consumidor la Ley 27.563", además de un trato "desconsiderado y una conducta abusiva y contraria a la buena fe y lealtad comercial", se agregó.

Los camaristas remarcaron que "la empresa tenía el deber de información".

"Aun cuando se hubiese gestionado una reprogramación fallida, ello no suple el deber de asesorar al consumidor sobre su derecho a recuperar el dinero. Allí reside la falta de buena fe y la configuración de las circunstancias que (...) justifican la aplicación de una multa por daño punitivo", ampliaron.

Más de 150 denuncias entre 2020 y 2021

Entre 2020 y 2021, según un informe de la Oficina Municipal del Consumidor de Bahía Blanca (OMIC), en nuestra ciudad se presentaron un total de 155 denuncias contra la firma Despegar por hechos similares a los que sufrió la abogada con el comienzo de la cuarentena por el coronavirus.

Sin embargo, de ese total, apenas 11 llegaron a los despachos de los tribunales y solo algunos acordaron previamente con la prestadora o las aerolíneas en una audiencia prejudicial.

La mayoría, según se informó, desistió de avanzar con los planteos por la vía judicial y directamente "dieron por perdidos" sus pasajes.

En el caso de la abogada que obtuvo a su favor la demanda, la Justicia bahiense tuvo en cuenta que las empresas aéreas tuvieron, como casi todos, un contexto sin precedentes durante la pandemia del COVID-19.

Pero también destacó que las mismas "han vuelto a la normalidad recobrando autosuficiencia y poderío económico; en todos los rubros se sufrieron bajas financieras y cada empresa trató de sobrellevar y compensar a sus clientes con distintas propuestas".