Charles Leclerc fue penalizado y Franco Colapinto alcanzó su mejor puesto histórico

La gran carrera que regaló este domingo la Fórmula 1 no quedó en el podio que encabezó Kimi Antonelli ni el la gran jornada de Franco Colapinto.

El comité disciplinario hizo su trabajo tras la competencia y luego de encontrarse tres infracciones distintas de Charles Leclerc (Ferrari), se decidió sancionarlo con 20 segundos. Esto hizo que saliera del 6º puesto y, en consecuencia, su compañero de equipo Lewis Hamilton trepó al 6º y el piloto argentino de Alpine subió al 7º. Es decir, su mejor posición histórica desde que llegó a la Fórmula 1 aquel 1º de septiembre de 2024 en Monza, Italia.

Leclerc había tomado la delantera tras la largada y dominó hasta que ingresó el auto de seguridad tras algunos incidentes en la vuelta 12, entre ellos el vuelco y eliminación de Pierre Gasly (Alpine). Pero en la reanudación, el monegasco perdió la punta ante Lando Norris (McLaren). Inclusive su panorama en la carrera empeoró cuando sin consultarlo su equipo lo llamó a boxes para cambiar cubiertas, algo con lo que no estuvo de acuerdo y lo hizo saber por la radio.

En adelante la carrera para la Ferrari 16 fue de barajar y dar de nuevo, recuperando terreno. Y lo logró, pero tuvo una fatídica última vuelta en la que sufrió un trompo, continuó compitiendo a pesar de los daños e incluso perdió la chance de podio al caer del 3º al 6º lugar...

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"Leclerc fue llamado por el panel de oficiales (disciplinarios) por tres posibles infracciones distintas, que se produjeron cuando el piloto de Ferrari sufrió un trompo en la última vuelta y golpeó el muro. Posteriormente, condujo su coche dañado en condiciones inseguras, saliéndose de la pista en varias ocasiones y obteniendo ventaja, chocando además con su rival de Mercedes, George Russell, en la última curva cerrada", explica el comunicado publicado esta noche por la F1 en su web.

"Tras la investigación los comisarios optaron por imponerle a Leclerc una penalización (también) de paso por boxes, que, dado que se dictó después del Gran Premio, se convirtió en 20 segundos añadidos a su tiempo de carrera, lo que le ha hecho descender hasta el 8º puesto", agregó el fallo.

"Esta sanción se impuso por abandonar la pista en varias ocasiones sin motivo justificado", según confirmó el documento.