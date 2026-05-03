Fórmula 1: tras las cinco primeras vueltas, Franco Colapinto va 7º en el GP de Miami

Expectativa por la participación de Franco en el Alpine número 43. Foto: Alpine.

Comenzó el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, correspondiente a la sexta fecha del calendario que sufrió dos cancelaciones en las etapas previas, Barhéin y Arabia Saudita a raíz de la guerra en Medio Oriente. Es decir que la competencia se reanuda luego de 35 días.

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El público argentino tiene mucha expectativa por ver en acción en carrera a Franco Colapinto, luego de buenas presentaciones en las instancias previas como las prácticas libres, carrera sprint (finalizó 10º, aunque largó 8º) y mejor aún en las tres instancias de clasificación, en las que rindió mejor que su compañero de equipo Pierre Gasly. Por eso hoy largó desde el 8º lugar de la grilla.

Recordamos que el GP de Miami se adelantó tres horas respecto del horario original (17) a raíz de un pronóstico de fuertes tormentas en el área geográfica del Miami International Autodrome. La carrera allí es a 57 giros, en un circuito que tiene 5,412 kilómetros.

El GP de Miami se incorporó al calendario de la categoría en 2022.

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Cronología

14.13. El piloto argentino bajó al 7º puesto, superado por Hamilton. Instantes luego se produjo un vuelco de Pierre Gasly (Alpine) tras tocar con Liam Lawson (Visa Cash App RB). A raíz de los daños, sin consecuencias físicas, el piloto francés abandonó. También se produjo un abandono del segundo piloto de Red Bull, Isack Hadjar.

14.05. Luego de una buena largada Colapinto se proyectó desde el 8º lugar al 6º, rebasando a Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), quien largó mal y realizó un trompo en zona de frenado.

Abrazo de cracks

Lionel Messi revolucionó el paddock de la Fórmula 1 en Miami para ver la carrera de Colapinto (ver nota relacionada).

El capitán de la Selección argentina llegó junto a su familia al circuito estadounidense, pocos días después de conocer al piloto de Alpine.

También Del Potro

El extenista argentino Juan Martín Del Potro fue otra de las figuras destacadas que dijo presente este domingo en el paddock del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, en una jornada atravesada por la expectativa alrededor de Franco Colapinto y la presencia estelar de Lionel Messi.