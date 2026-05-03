El clásico, en marcha: Villa Mitre y Olimpo ya juegan en El Fortín

Se puso en marcha el clásico N° 33 entre Villa Mitre y Olimpo por competencias superiores a la Liga del Sur.

El tricolor y el aurinegro ya juegan en El Fortín, por la fecha 7 de la Zona 4 del Torneo Federal A. El árbitro es el rosarino Maximiliano Macheroni.

El dueño de casa entró a la cancha con: Mazza; Silva, Almada, Bacigalupe, Pinto; Monti, Battigelli, Valeri, L. Fernández; Mujica y Tunessi.

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El visitante lo hizo con Lungarzo; Chimino, Moiraghi, Ferreyra, Lapetina; Stancato; Amarilla, D. Ramírez, Coacci; Guille y F. González.

Además de todo lo que habitualmente rodea a este partido, el duelo tiene la particularidad del regreso de Carlos Mungo a El Fortín (bajo insultos y silbidos), tras siete años como DT de la Villa.

Hasta el día de hoy Olimpo y Villa Mitre se enfrentaron 32 veces en torneos que exceden el ámbito de la Liga del Sur.

El historial favorece al olimpiense, que ganó 12 encuentro, por sobre 11 del tricolor y 9 empates.

Por otra parte, la Villa lleva 4 partidos sin derrotas, ya que ganó 2 y empató otros 2.