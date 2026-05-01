Por qué se celebra este 3 de mayo el Día de la Milanesa

La milanesa, una de las comidas clásicas en nuetro país, celebra hoy su día.

La fecha no tiene que ver con algo puntual, sino que fue elegida por usuarios en redes sociales en 2011, quienes fomentaron la creación de un día especial para honrar esta preparación.

La fecha fue votada en 2018, y desde el 3 de mayo se agregó en el calendario gastronómico argentino.

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Si bien es una comida típica de Argentina, su origen es europea. De acuerdo a algunos historiadores, la receta viene de Austria, donde se conoce como wiener schnitzel pero, la original es conocida como "cotoletta alla milanese", consiste en una chuleta de ternera empanizada y frita en mantequilla.

Gracias a la gran inmigración italiana a finales del siglo XIX en Argentina, la milanesa se hizo famosa por la receta utilizando ingredientes locales y la hicieron un plato cotidiano. Actualmente, se come de diversas maneras: sola, con limón, "a la napolitana" (con salsa de tomate, jamón y queso), rellena, frita o al horno.

Dentro de esas leyendas, hay una que indica que la milanesa a la napolitana es un invento argentino. En la década del 50, había una fonda al frente del estadio Luna Park, cuyo dueño se llamaba José Nápoli.

Al cocinero, en un descuido, se le quemó toda una tanda de milanesas. Como no quería desperdiciar tanta comida, “disimuló” el error con salsa de tomate y queso mozzarrella, como si se tratara de una pizza. Sin saberlo, estaba inventando un plato, que quedó marcado a fuego en la cocina argentina. (TN y Perfil)