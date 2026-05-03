"Fuimos inteligentes en cómo manejar el partido", comentó Lungarzo, arquero de Olimpo

Juan Pablo Lungarzo fue una de las figuras del primer clásico bahiense de la temporada, que terminó empatado sin goles entre Villa Mitre y Olimpo, en El Fortín, por la séptima fecha del Torneo Federal A.

Tras la igualdad y luego de algunas intervenciones clave, el arquero aurinegro analizó el derby con La Nueva., ya de regreso en el Roberto Carminatti.

"La sensación es agridulce, porque fuimos a buscar los tres puntos, no se dio un lindo partido. Pero bueno, nos trajimos un punto de una cancha difícil, un partido complicado por las condiciones climáticas, había muchísimo viento. Rescatamos un punto y ya pensamos en el finde que viene", admitió el "1".

-Se notó el viento, de hecho en el primer tiempo algunos saques se te fueron largo, algo poco habitual...

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-No le podía encontrar la vuelta al viento, creo que terminé pegando mejor en el segundo tiempo, con viento en contra. Son detalles que queremos seguir afinando porque no queremos fallar en nada, a partir de mañana a trabajarlo. Se dio un partido duro, típico de clásico, no fue un lindo espectáculo pero nos trajimos un punto a casa.

-De afuera se lo vio a Villa Mitre mejor en el primer tiempo y ya en el segundo todo mas parejo, ¿lo viste así vos también?

-Sí, creo que ellos se encontraron situaciones de gol en el primer tiempo, que no era algo que nos venía pasando a nosotros, que el rival nos genere. Nosotros nos encontramos una en el segundo tiempo: la de Ibarra, que el arquero de ellos la atajó bien. Así que, nada... creo que el segundo tiempo tuvimos un poco más de situaciones, tuvimos mas la pelota, se hizo un partido chato y se quedó en el cero. Como te digo: fuimos inteligentes en cómo manejar el partido, nos quedó esa sensación amarga de que nos generen, algo que no nos venía pasando. Mantuvimos el arco en cero, que es importante.

-Llegaban invictos, con puntaje ideal, ¿era algo que le daba un tinte especial también al clásico?

-Sí, sin dudas, teníamos que rectificar todo lo que veníamos haciendo. Así lo demanda el club, lo que nosotros queremos, que es un objetivo muy ambicioso. Pero bueno, ya ponemos punto a lo que fue el clásico y empezamos a pensar en Germinal, que va a ser un partido duro también.

-Más allá del clásico, ¿qué te genera verse ahí arriba después de casi una rueda?

-Bien, consolidamos el trabajo que venimos haciendo. Confiamos en lo que nos plantea el cuerpo técnico y creo que tenemos que seguir por este camino, de sumar y es un campeonato largo. Nos seguimos conociendo como grupo y como equipo a la hora de responder cuando el resultado no está a favor y creo que sumamos cosas positivas en ese aspecto. Nos quedamos con eso y ya pensar en Germinal.