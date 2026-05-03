Villa Mitre hizo un poco más para ganar el clásico, pero a Olimpo le terminó cayendo mejor. El 0 a 0 en El Fortín dejó poco y nada para analizar.

Desde lo numérico, el elenco de Diego Cochas sigue dejando puntos en casa y concreta demasiado poco, mientras que los de Carlos Mungo mantuvieron el invicto y la valla en cero.

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Desde lo futbolístico, el tricolor jugó un correcto primer tiempo, tuvo más y mejor la pelota pese al viento en contra y no se notó la diferencia de puntos en la tabla. Por su parte, el aurinegro mostró su peor cara del torneo de mitad de cancha hacia adelante, no sumó pases, casi no lastimó y apenas tuvo un centro-arco de Cristian Ibarra que abortó muy bien Mazza.

Le faltó eficacia

Desde el pitazo inicial de Macheroni –de buen cometido--, el local salió con la firme intención de ser el protagonista del partido.

El anfitrión mostró mucha movilidad en la mitad de la cancha y en ataque y estuvo sobrio en defensa, sobre todo conteniendo muy bien a Brian Guille.

Al aurinegro le quedó muy lejos el arco de Mazza y abusó del pelotazo para los dos atacantes, quienes siempre quedaron en desventaja numérica con sus marcas.

Pasando el primer cuarto de hora, La Villa hizo trabajar a Lungarzo, con poco la figura del clásico.

El 1 contuvo un remate cruzado de Mujica y luego evitó –en la acción más clara— el tanto de Tunessi tras un centro de chilena de Valeri que bajó Mujica.

A los de Cochas les faltó un poco más de efectividad en los metros finales, pero sustentó su buen pasaje con el tándem Battigeli (para cortar y respaldar) y Valeri, quien en su primer clásico jugó con mucha naturalidad.

De hecho, el ex Liniers le puso un pase pinchado a Mujica, que por muy poco no llegó a conectar. Luego Tunessi remató débil a las manos de Lungarzo.

Ya más cerca del cierre de la primera etapa, tras una pelota parada, Almada ensayó una especie de media chilena que contuvo sin problemas el 1 visitante.

Recién a falta de 5 minutos, Olimpo remató por primera vez al arco con un disparo sin fuerza de Amarilla. Poco y nada.

Se cerró por completo

Si el primer tiempo fue tibio, el segundo fue aún más flojo. Villa Mitre perdió dinámica y Olimpo mejoró algo en el trato del balón.

Battigeli se animó con un remate lejano que salió desviado y Amarilla armó una maniobra personal que no la terminó del todo bien con un disparo anunciado cuando tenía la posibilidad de descargar con algún compañero mejor ubicado.

Luego llegó la cancha más clara del local, pero Tunessi --en offside-- cabeceó al travesaño tras un muy buen centro de Monti.

Con los cambios, el cotejo comenzó a transitar el camino de la paridad absoluta. Compartieron errores, con mucha pelota por el aire.

Y a falta de 9 minutos, el ingresado Ibarra sacó un derechazo lejano (¿tiró centro?) que encontró una buena respuesta de Mazza, hasta entonces casi espectador de lujo.

La recta final mostró a los dos elencos tratando de no equivocarse atrás y el final no hizo más que cerrar un clásico opaco, con muy poco fútbol.

LA SÍNTESIS

VILLA MITRE 0

Mazza 6

Silva 5

Almada 6

Bacigalupe 6

Pinto (c) 5

Monti 6

Battigeli 6

Valeri 6

L. Fernández 5

Mujica 5

Tunessi 5

DT: D. Cochas

OLIMPO 0

LUNGARZO 7

Chimino 5

Moiraghi 6

Ferreyra (c) 6

Lapetina 5

Amarilla 5

Stancato 6

Ramírez 5

Coacci 5

B. Guille 4

F. González 5

DT: C. Mungo

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

CAMBIOS. 61m. E. González (5) por Valeri e T. Ibarra (5) por Tunessi y 87m. Escobar por Silva y S. Gómez por Mujica, en Villa Mitre; 61m. C. Ibarra (6) por B. Guille, 76m. A. Hernández por Amarilla y 80m. Vargas y Olivera por Coacci y F. González, en Olimpo.

ARBITRO. Maximiliano Macheroni (6).

CANCHA. Villa Mitre (buena).