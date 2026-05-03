Volvió Lautaro Martínez, dio una asistencia e Inter se consagró campeón en Italia

Con tres fechas de anticipación, Inter se consagró hoy campeón del fútbol italiano al superar a Parma por 2 a 0 y tomar 12 puntos de luz sobre su inmediato perseguidor, Nápoli.

El neroazzuro se quedó con la serie A, significando el noveno título para Lautaro Martínez, que volvió a sumar minutos después de la lesión muscular en el sóleo izquierdo de la que se había resentido en abril.

El bahiense entró a los 23 minutos del segundo tiempo, se llevó una ovación de sus hinchas y asistió en el segundo gol a Henrikh Mkhitaryan. El priomero lo había anotado Thuram.

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Con 16 tantos y cinco asistencias en 27 partidos, el atacante argentino es el máximo goleador dentro del equipo de Cristian Chivu en la vigente temporada.

Martínez cuenta además, en su palmarés, cuatro vueltas olímpicas con la selección argentina, incluida la Copa del Mundo 2022.

En tanto, Inter llegó a su 47° título si además de la Serie A tenemos en cuenta las 9 Copas de Italia, las 8 Supercopas de Italia, las 3 Ligas de Campeones, las 3 Europa League, las 2 Copas Intercontinentales y el Mundial de Clubes.

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