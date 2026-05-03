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¡Se gambeteó a todos! Un perro invadió la cancha del duelo Central-Tigre y se llevó una ovación

El árbitro decidió interrumpir el juego por la presencia del animal, que comenzó a correr de un lado para el otro por todo el estadio Gigante de Arroyito.

No podían agarrarlo. Foto: captura de pantalla.

El encuentro de este domingo entre Rosario Central y Tigre -empate en 1 por la jornada pendiente del Torneo Apertura- protagonizó un desopilante momento cuando un perro ingresó dentro del terreno de juego y dejó en ridículo a todos.

Cuando el encuentro transcurría los 12 minutos del primer tiempo, el árbitro Hernán Mastrangelo decidió interrumpir un ataque de Tigre por la presencia del animal, que comenzó a correr de un lado para el otro por todo el estadio Gigante de Arroyito.

Ante el intento de personal del estadio y jugadores por frenarlo para poder continuar el desarrollo del partido con normalidad, el canino comenzó a gambetear a todos los que intentaron agarrarlo, dejando a muchos de ellos tirados en el suelo y generando una carcajada en todo el recinto, además de un “oooole” ensordecedor que bajó desde las tribunas. (NA).

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