Sinner aplastó a Zverev y se quedó con el título en el Masters de Madrid

El italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, se quedó con el título en el Masters de Madrid luego de aplastar en la final al alemán Alexander Zverev (2°).

Sinner, que hace meses está en un nivel altísimo, se impuso por 6-1 y 6-2, luego de solo 57 minutos de juego en un encuentro donde no hubo paridad en ningún momento.

El partido fue un verdadero monólogo por parte del italiano, que desde el inicio impuso condiciones con su estilo de juego, que marca un equilibrio impresionante entre consistencia para los momentos complicados y contundencia cuando es necesario liquidar el punto.

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En su camino hacia la final, Sinner había derrotado sin inconvenientes al francés Benjamin Bonzi (fue el único que le robó un set), el danés Elmer Moller, el británico Cameron Norrie (19°), el español Rafael Jódar y el francés Arthur Fils (21°).

Esta consagración representó el cuarto título consecutivo para Sinner y el quinto seguido en un torneo de Masters 1000, donde demuestra un dominio absoluto, ya que venía de imponerse en París 2025, además de Indian Wells, Miami y Montecarlo en esta temporada.

Gracias a este título en Madrid, Sinner amanecerá este lunes con 14.350 puntos en el ranking ATP y le sacará más de 1.300 a su escolta en el escalafón mundial, que es el español Carlos Alcaraz.

La próxima semana, en el Masters de Roma, Sinner tendrá la oportunidad de conquistar el único torneo de Masters 1000 que le falta, por lo que se convertiría en el único jugador en alcanzar este logro junto con el serbio Novak Djokovic, que ganó al menos dos veces cada uno.

Zverev, por su parte, demostró que sigue un escalón por encima de la mayoría de los jugadores, pero muy lejos todavía del nivel de Sinner, quien lleva meses derrotándolo sin complicaciones.

El alemán, que este año todavía no pudo ganar ningún título, tuvo a Sinner como verdugo en los últimos cinco Masters 1000 que disputó.