"Feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos", dijo Franco Colapinto

El argentino Franco Colapinto analizó, tras su octavo puesto en el Gran Premio de Miami, el rendimiento personal y del monoplaza Alpine A526 que al igual que las demás escuderías, presentó mejoras. Y en su caso, se notaron.

"Contento con el resultado, obviamente la mejoría, la performance. Este fin de semana fue realmente positivo. Contento por los puntos y agradecido al equipo por el esfuerzo, tanto esfuerzo de haber traído las mejoras, el chasis nuevo, son mejoras muy grandes que me ayudaron a estar más competitivo. Feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos", afirmó Franco en declaraciones a ESPN.

Colapinto largó octavo (cuarta línea de partida de autos) y aprovechó de movida algo de confusión que se produjo con un grupo de monoplazas, donde Max Verstappen (Red Bull) tuvo una floja largada y dio un trompo. En ese contexto también superó a Lewis Hamilton (Ferrari) para trepar al 6º lugar.

Después el piloto británico rebasó al bonaerense, que en un momento de la carrera, cuando los de arriba ingresaron a boxes a cambiar cubiertas, escaltó al 4º puesto. Después, cuando le tocó al propio Colapinto fue a cambiar cubiertas, bajó nuevamente al 8º puesto. Que mantuvo hasta el final, recortando hacia el final de la carrera la brecha con Hamilton (7º).

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"Un finde lindo, con una largada muy complicada. Algo pasó en el turbo que no tenía presión, no tenía potencia. Pude recuperar en la (curva) 1, deciciendo bien, haciendo buenas primeras curvas. Contento con mi perfomance, hay que seguir laburando para mejorar un poquito más para Canadá", agregó el piloto argentino.

El Gran Premio de Canadá se correrá el próximo domingo 24 de mayo a las 17 (hora de nuestro país).