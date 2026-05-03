"Fuimos el equipo que hizo todo para ganar", dijo Tunessi, delantero de Villa Mitre

Tunessi cabecea por delante de Moiraghi, tras un centro de rabona de Monti. La pelota dio en el travesaño y salió. Fotos: Emmanuel Briane y Andrea Castaño-La Nueva.

Maximiliano Tunessi tuvo en su cabeza la chance más clara de la tarde, en el empate sin goles entre Villa Mitre y Olimpo, por la séptima fecha del Torneo Federal A.

Tras un centro de rabona de Monti, el delantero tricolor la peinó y su intento dio en el travesaño del arco defendido por Juan Pablo Lungarzo.

"Las sensaciones no son buenas, creo que fuimos el equipo que hizo todo para ganar el partido, sobre todo en el primer tiempo, pero bueno es fútbol. Tenemos que mejorar porque así lo refleja la tabla y hay que hacerse cargo de esto y nada más. La sensación es de bronca porque se hizo todo para ganar", remarcó Maxi, quien salió reemplazado en el complemento.

-Les sigue costando concretar lo que generan, ya empieza a ser una tendencia del equipo...

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-Sí, sí, un poco de mala puntería, un poco de suerte, creo que hay algunas jugadas que son un poco de fortuna. Nada, ya va a cambiar la racha y esperamos que sea pronto.

-¿Lo de la fortuna lo decís por la del travesaño sobre todo?

-Sí, sí o la otra... nada, el fútbol tiene de todo. Nosotros los méritos y la intención la tuvimos, es hasta que entre una. Una vez que entre una, van a entrar todas.

-Además de ser un clásico, ¿se quedan con cosas positivas por el partido que hicieron ante un equipo que llegaba puntero, con puntaje ideal y sin recibir goles?

-Sí, siempre te quedás con las sensaciones positivas pero también hay que hacerse cargo de la situación, la tabla refleja un lugar que no queremos estar y si no nos damos cuenta de eso estaríamos esquivando el tema. Tenemos para mejorar y vamos a intentarlo.

De momento, Villa Mitre está séptimo con 6 puntos (una victoria y tres empates) a 10 puntos del puntero Olimpo, pero a tres de la zona de clasificación.

-¿Pudieron demostrar, sobre todo en ese primer tiempo, lo que querían proponer para el juego de hoy?

-Sí, como te digo: creo que el equipo que más hizo las cosas para ganar fuimos nosotros, sobre todo en el primer tiempo. Pero el fútbol tiene estas cosas, Olimpo no hizo nada en todo el partido, pero bueno... nada, te vas con esa bronca.

-¿Remarcas esto de Olimpo, te sorprendió?

-No, no, porque ellos llegaban primeros y siguen primeros. Yo no miro lo que hace el rival, es problema de uno tratar de superarlo. Ellos vinieron a hacer su juego y nosotros intentamos superarlo, creo que lo hicimos pero no se marcó en el resultado.

-Más allá de eso que marcabas de la tabla, ¿sentís que van por buen camino?

-Sí, sí, a ver... creo que no venimos haciendo malos partidos pero el fútbol son resultados. Nada, tenemos que ir a buscar el resultado a Madryn y tratar de mejorar.