Tres muertos por un posible brote de hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia

El episodio ocurrió en el buque MV Hondius, una embarcación de expedición polar

Tres personas murieron durante una travesía en el Atlántico y las autoridades sanitarias investigan un posible brote de hantavirus a bordo de un crucero que había partido desde Ushuaia con destino a Cabo Verde.

El episodio ocurrió en el buque MV Hondius, una embarcación de expedición polar que transportaba cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes. Según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos uno de los casos fue diagnosticado como hantavirus y otros permanecen bajo análisis.

De acuerdo con la información difundida, las primeras víctimas comenzaron a presentar síntomas durante el viaje y posteriormente se registraron nuevos cuadros compatibles con la enfermedad. Además de los fallecidos, otras personas permanecen bajo observación médica mientras continúan los estudios epidemiológicos.

Las autoridades sanitarias evalúan aplicar medidas de aislamiento para algunos pasajeros y reforzar los controles a bordo para evitar nuevos contagios mientras el crucero continúa bajo seguimiento internacional.

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El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados y puede provocar cuadros graves que afectan los pulmones y otros órganos. Aunque el contagio entre personas es poco frecuente, especialistas advierten sobre la peligrosidad de la infección debido a su alta tasa de mortalidad.

El caso generó preocupación internacional debido a las características del viaje y a la posibilidad de que existan más casos sospechosos dentro de la embarcación, mientras la OMS y distintos organismos sanitarios continúan monitoreando la situación. (NA)