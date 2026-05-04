Mungo, tras el clásico: el análisis del 0 a 0, la salida de Guille y su regreso a El Fortín

Sin dudas que el regreso de Carlos Mungo a El Fortín, ahora como entrenador de Olimpo, era el dato que sobresalía en el clásico número 33 entre el aurinegro y Villa Mitre.

Luego de ser 7 años el DT de la Villa, el bahiense retornaba a esa cancha para un derby pero en el banco de enfrente.

Esto, claro, se notó en algún silbido del público cuando lo nombró la voz del estadio o en el canto de la hinchada cuando salieron los equipos al campo de juego. También en una señora decidida a mostrar su cartel de enojo en la previa y algunas pintadas en los bancos. No mucho más.

Tras el encuentro y ya de regreso en el Roberto Carminatti, Mungo analizó el partido y contó cómo vivió la tarde en El Fortín con La Nueva.

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"Fue un partido que en el primer tiempo abusamos demasiado del pelotazo, quizás equivocamos el tema de tener viento a favor y teníamos las líneas muy separadas. Villa Mitre creo que estuvo mejor en esa parte. En la tenencia por ahí, porque situaciones claras, que digas que nuestro arquero sufrió, no. Le llegaron dos o tres pelotas a las manos y no más que eso. Nosotros estuvimos erráticos. El segundo tiempo acomodamos un poco las líneas, intentamos jugar un poco más, con más tranquilidad y creo que se tornó un partido parejo en el cual por ahí hubo alguna situación para cada equipo. Sabemos que es una cancha difícil, en la cual Villa Mitre se hace fuerte, bueno, nos traemos un punto que creo que es importante para seguir sumando", señaló Carlos.

Cochas se acercó a saludar a Mungo antes del arranque. En el final, fue al revés.

Carlos Mungo y Emiliano Ortiz, a pura indicación en el clásico.

-¿Qué hablaste en ese entretiempo, porque cambiaron en el complemento?

-Estábamos muy separados, tirábamos pelotazos, quedaban muy lejos nuestros dos delanteros, que tuvieron una lucha muy fuerte con los centrales de ellos, creo que hasta a veces... ahora voy a mirar el partido tranquilo porque no puedo hablar mucho sin haberlo visto, pero creo que hasta con alguna jugada que me parecen que eran foules y no se cobraron. Entonces quedábamos muy largos, esa segunda pelota la agarraban ellos y teníamos el equipo muy separado. Juntamos un poco más las líneas y tuvieron una jugada, que pega en el travesaño, pero en líneas generales si hubiésemos estado mas finos en el último pase podríamos haber tenido alguna jugada más. El partido fue parejo en el segundo tiempo. Volvemos con un punto.

-Da la sensación de que, aún sin generar, son una amenaza constante porque no necesitan tanto volumen de juego para marcar, ¿lo entendés así también?

-Sí, sí, pero fijate que en el segundo tiempo tuvimos varias situaciones de pregol (sic), en las cuales encontramos al rival mal parado y fallamos en ese pase. Hablo de la sensación que me queda de haber visto el partido (en cancha), con la adrenalina y eso. Después lo voy a mirar, pero me parece que hubo muchas fallas en jugadores que no fallan con la pelota. Después se hizo como siempre: son partidos duros, en los cuales no se quiere perder, los dos trabajan para conseguir un buen resultado. Ya está, ahora pensar en lo que viene.

Mungo saluda a Guille, tras el cambio.

Hielo para Braian, tras salir reemplazado.

-¿La salida de Braian (Guille, quien fue reemplazado a los 71 minutos por Ibarra), fue una cuestión táctica?

-Viene cargando una molestia y no lo veía al 100% en cierto momentos. Tenemos buenos jugadores, uno lo saca, no tanto por precaución, sino porque veía que no le daba para mucho más tiempo y Cristian entró muy bien. Los cambios, sacando al Negro (Amarilla) que pidió el cambio porque se le puso duro (sic), los demás los hicimos porque veíamos que los jugadores ya no estaban bien y que por ahí los recambios podían hacerlo mejor. Antú (Hernández) entró bien, Marcelo (Olivera) entró bien. Así que bueno, tranquilos.

-Más allá de lo que significa el clásico, llegaban punteros, con puntaje ideal, ¿era también una prueba para ustedes?

-Obviamente y lo sabíamos. También el viento influye. A veces se tendrían que suspender los partidos por viento y no por lluvia. A veces tener el viento a favor hace que la tires... y ahí creo que estuvo el principal error que cometimos. Pero ahora ya está, hay que pensar en el próximo partido, nada, tranquilos.

El banco visitante y algunas pintadas.

Mungo y Martín Neumann charlan mientras se inflaba la manga.

-Desde lo personal, ¿cómo viviste volver a Villa Mitre después de haber pasado tantos años ahí?

-No quiero hablar de eso porque yo siempre voy a ser agradecido a la gente de Villa Mitre. Quizás... eh... muchos se consideran con la autoridad de opinar sobre mi vida, de opinar sobre mi vida personal. Yo escucho gente hablar de mi vida personal. Bueno... cada uno sabe lo que hace... Decí que yo no ando en las redes sociales, porque a alguno me gustaría mostrarle todos los mensajes que me ponían adulándome y ahora se jactan de que son esto, de que son el otro. Pero bueno, yo estoy muy tranquilo con lo que hago en mi vida y sigo caminando por los mismos lugares. Fui tranquilo, me saludé con la gente que trabaja en el club, con los dirigentes, no tengo ningún problema. No voy a hablar mal de la gente de Villa Mitre nunca.

-Por eso te preguntaba cómo lo viviste vos de lo personal, más allá de la gente, me imagino que debe haber sido especial volver a caminar ese vestuario, la cancha...

-Con la Policía al lado, todo... en ningún momento me di vuelta. Cada uno ya sabe lo que dice, siempre pasan estas cosas. Cuando hay un alambre de por medio se consideran con posibilidades de hablar de la vida deportiva y personal. Pero bueno, cada uno sabrá bien lo que tiene en su vida propia.

-Siguen ahí arriba, ¿qué te genera verse ahí ya con un siete fechas transcurridas?

-Hay que partido a partido. Hay que mejorar ciertas cosas que hoy (por ayer) nos la pudimos hacer del todo bien. Pero enfrentamos a un rival difícil, no sé cuantos van a sacar puntos en esa cancha. Es un equipo que juega bien en esa cancha, nosotros logramos mantener el arco en cero y hacer el partido que... no el que habíamos planificado porque queríamos tener un poco más la pelota, pero bueno no lo pudimos hacer.