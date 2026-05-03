Mayo tendrá otro fin de semana largo: cuándo será y qué feriados quedan en 2026

El próximo fin de semana largo será por el Día de la Revolución de Mayo

El fin de semana largo por el Día del Trabajador ya quedó atrás y tuvo un movimiento turístico menor al esperado en distintos puntos del país. Sin embargo, mayo todavía ofrecerá otra oportunidad para realizar una escapada o descansar durante tres días consecutivos.

El próximo fin de semana largo será por el Día de la Revolución de Mayo y se extenderá desde el sábado 23 hasta el lunes 25 de mayo, fecha del feriado nacional inamovible.

De esta manera, el calendario de 2026 aún mantiene varios fines de semana largos distribuidos a lo largo del año.

Los fines de semana largos que quedan en 2026

- Mayo: del sábado 23 al lunes 25 de mayo.

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- Junio: del sábado 13 al lunes 15, por el traslado del feriado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

- Julio: del jueves 9 al domingo 12, por el Día de la Independencia y el feriado puente del viernes 10.

- Agosto: del sábado 15 al lunes 17, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

- Octubre: del sábado 10 al lunes 12, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

- Noviembre: del sábado 21 al lunes 23, por el Día de la Soberanía Nacional.

- Diciembre: del sábado 5 al martes 8, por el día no laborable y el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Feriados inamovibles que quedan en 2026

- 25 de mayo

- 20 de junio

- 9 de julio

- 8 de diciembre

- 25 de diciembre

Feriados trasladables

- 15 de junio (por el 17 de junio)

- 17 de agosto

- 12 de octubre

- 23 de noviembre (por el 20 de noviembre)

Días no laborables

- 10 de julio

- 7 de diciembre