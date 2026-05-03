Falleció Sergio Priseajniuc, entrenador del último ascenso de Villa Mitre

Falleció hoy el entrenador Sergio Priseajniuc, quien dirigió a Villa Mitre y Sansinena en nuestro medio.

El rosarino de 57 años fue el DT del último ascenso del tricolor, cuando el elenco bahiense logró regresar al Torneo Federal A de fútbol en diciembre de 2015.

Luego, en 2017, Sergio dio un paso al costado por un problema de salud que le requería regresar cerca de sus afectos.

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En el club tricolor --según datos de Eduardo "Cocho" López-- dirigió 93 partidos, con 42 victorias, 26 empates y 25 derrotas.

"Me toca jugar otro partido, un partido duro, pero salgo, siempre salí de las difíciles... Me dedicaré por un tiempo a mi salud, en mi ciudad Rosario, con mi familia", decía la carta con la que se despidió del tricolor por aquel entonces.

Ya en abril de 2021 retornó a la ciudad para dirigir a Sansinena en el Federal A.

"Sabía que iba a volver a Bahía; estoy muy bien y ahora sé lo que significan los milagros", le contó a La Nueva.

En Cerri, apenas dirigió 11 partidos, con 3 éxitos, 3 empates y 5 derrotas.

También fue DT de Ferro de General Pico, Cipolletti y Unión Aconquija y San Jorge, entre otros equipos.

Mientras que como jugador tuvo en recordado paso por Gimnasia de Jujuy (logró dos ascensos) y también vistió la camiseta de Cipolletti e Instituto.