Pronóstico del tiempo: así estará el primer lunes de mayo de Bahía Blanca

El servicio de Satelmet pronosticó para este lunes 4 de mayo una jornada fría a templdada con 11°C de temperatura mínima y 22°C de máxima.

En la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable, luego templándose. El viento tendrá intensidad de moderado del noroeste y la visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo templado con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de moderado en disminución a leve del sector oeste y el índice de

radiación ultravioleta será normal. Mientras que la visibilidad será buena.

La noche será fresca y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 16°C.