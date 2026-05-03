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Pronóstico del tiempo: así estará el primer lunes de mayo de Bahía Blanca

Las previsiones de Satelmet para este 4 de mayo en la ciudad.

Foto: Emmanuel Briane - La Nueva.

El servicio de Satelmet pronosticó para este lunes 4 de mayo una jornada fría a templdada con 11°C de temperatura mínima y 22°C de máxima.

En la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable, luego templándose. El viento tendrá intensidad de moderado del noroeste y la visibilidad será buena.

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Por la tarde tendremos tiempo templado con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de moderado en disminución a leve del sector oeste y el índice de
radiación ultravioleta será normal. Mientras que la visibilidad será buena.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

La noche será fresca y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 16°C.

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