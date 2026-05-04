Con distintos resultados, los mismos nombres dominan el Apertura Desarrollo

Los Pollitos dominan a paso firme en la zona 2 del Apertura Desarrollo. Foto: Cazadores.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Luego de la postergación de casi toda la quinta fecha del pasado domingo 26 de abril por alertas meteorológicas, este domingo retomó su calendario el campeonato Apertura Desarrollo masculino de rugby.

En la zona 1 y a pesar de caer ayer, Universidad Nacional del Sur mantiene su liderazgo. Logró llevarse un punto bonus defensivo en su visita a Puerto Belgrano RHC, que se impuso como local 34 a 28 en partido arbitrado por Omar Villafañe (Sur).

Significó la primera derrota del campeonato para el XV universitario, mientras que el éxito le permitió al equipo de la Base Naval escalar al 2º lugar, que comparten con Punta Alta RC (ganó el partido entre sí 19-7).

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Justamente, el tricolor puntaltense cayó ayer en su visita a Sol de Mayo de Viemda por 11 a 8 (dirigido por el árbitro Torres).

Para el XV rionegrino, que se impuso con dos penales y un try, significó la primera victoria. El de Punta Alta sumó en este partido un try y un penal.

Fecha libre tuvo Palihue.

Domina Cazadores

En la zona 2 sacó mucha ventaja Cazadores de Tres Arroyos, que se mantiene como único líder e invicto.

Los Pollitos superaron de locales a Coronel Suárez RHC por 39 a 22, cotejo arbitrado por Emanuel Moya (Sur).

Le sacaron 9 puntos de ventaja al segundo, Pringles RC, que el sábado sumó bonus en la victoria ante Tres Arroyos RC por 53-5 como visitante y en cotejo arbitrado por Facundo Amaya (Sur).

Recordamos que en este grupo dejó de participar Ferroviario (Coronel Dorrego) y que en la fecha 5 la semana pasada, tuvo como único partido disputado Tres Arroyos RC 0-Cazadores 101.

La séptima fecha se jugará así:

Zona 1: UNS-Punta Alta RC y Palihue-Sol de Mayo. Libre, Puerto Belgrano RHC.

Zona 2: Pringles RC-Coronel Suárez RHC (Cazadores le gana los puntos a Ferroviario). Libre, Tres Arroyos RC