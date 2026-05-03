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Obras y reencarpetado: qué calles estarán cortadas este lunes y martes en Bahía Blanca

El cronograma incluye tareas de fresado, mejoras en la calzada y trabajos sobre servicios sanitarios en diferentes puntos de la ciudad.

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

El Municipio de Bahía Blanca informó una serie de cortes de tránsito programados para los próximos días debido a trabajos de infraestructura vial, cloacal y de agua en distintos sectores de la ciudad.

Para el lunes 4 de mayo, se prevén las siguientes interrupciones:

- De 7 a 18, permanecerá cortada calle Sarmiento entre Laprida y Florencio Sánchez por trabajos en la red cloacal.

- De 8 a 12, habrá corte en la intersección de Río Negro y Álvarez Jonte debido a tareas de fresado y reencarpetado.

- De 12 a 18, las tareas de fresado y reencarpetado continuarán en Río Negro y Paunero.

Además, por un plazo estimado de 10 días, permanecerá cerrado al tránsito Montevideo entre Saavedra y Berutti por trabajos de reencarpetado. También se interrumpirá el paso vehicular en Brown y Montevideo, y en Misiones y Saavedra.

En tanto, para el martes 5 de mayo, está previsto un corte de 7 a 18 en Nicaragua entre Perú y Santiago del Estero, donde se realizarán tareas sobre la red de agua.

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