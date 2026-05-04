Uno por uno: los títulos de Lautaro en Italia, el bahiense que se transformó en capitán y leyenda de Inter

Inter de Milan se consagró campeón este domingo y consiguió así su vigesimoprimer scudetto, uno más para su historia y también para la increíble carrera del bahiense Lautaro Martínez.

El campeón del mundo en Qatar sumó su octava estrella en el club milanés, al que llegó en mayo de 2018 con 20 años y de a poco se fue convirtiendo en figura, capitán y ya es todo un símbolo de la institución.

En esta temporada, el delantero surgido en Liniers disputó 27 partidos, marcó 16 goles y dio 5 asistencias con la de ayer ante Parma.

Los 16 festejos y pese a que se perdió algunos encuentros por lesión, lo mantienen como máximo artillero del torneo, a falta de tres fechas para el final.

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Este nuevo scudetto significa además el tercero para el Toro en el club, sumándose a los conseguidos en las temporadas 2020-21 y 2023-24.

En total son 8 los títulos del Lautaro en la institución de Milan, ya que también consiguió 2 Copa Italia (2021-22 y 2022-23) y tres Supercopa de Italia (2021-22, 2022-23 y 2023-24).

En este lapso también fue clave para que Inter dispute dos finales de Champions League y una de Europa League.

Por otra parte, Lautaro marcó 173 goles en el club, que lo transforman en el tercer goleador de la institución sólo por detrás de Alessandro Altobelli (209) y Giuseppe Meazza (284).