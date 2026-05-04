Cochas: "Me voy tranquilo porque enfrentamos al puntero, pero vino a no jugar y a hacer tiempo"

Diego Cochas tuvo ayer su estreno como entrenador de Villa Mitre en un clásico ante Olimpo, en el encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Federal A.

Tras el empate sin goles en El Fortín y luego de un breve paso por el vestuario, el DT tricolor analizó el partido con La Nueva.

"Obviamente que uno de local quiere ganar y hacerse fuerte, nosotros lo necesitamos. Necesitamos sumar, seguir sumando, porque algunos partidos que jugamos bien, con buen funcionamiento, sin ir mas lejos el último con Alvarado, que nos traíamos los tres puntos, se nos escapa. Entonces mas que nada necesitamos sumar para subir en la tabla, pero después, el funcionamiento del equipo hoy (ayer) mismo también lo demostramos. Más que nada el primer tiempo, que creo que fue nuestro. Nos falta el gol. En el segundo tuvimos la del travesaño de Maxi. El que vio el partido, vio que fuimos superiores al rival", remarcó Cochas.

-¿Que crees que les está faltando para poder concretar lo que generan, algo que ya empieza a hacer una constante?

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-El gol. El gol. O aquel jugador que se le abra el arco. El otro día el gol lo hizo un defensor de pelota parada, que es algo que también estamos trabajando porque tenemos gente que va bien de arriba. El gol va a llegar, sea de cualquiera. Hoy creo que el primer tiempo tuvimos la situaciones para abrirlo.

-Más allá de que era un clásico y todo lo que eso implica, hoy se enfrentaron al equipo que venía puntero, con puntaje ideal, desde lado, en esa medida, ¿crees que el equipo también estuvo a la altura?

-El análisis lo hago y creo que ustedes lo pudieron ver y sí, es el puntero del campeonato, son formas. Cada equipo tiene una forma, la nuestra es otra. Yo veía, sinceramente, no es por querer cuestionar o nada, pero por momentos no paraban ninguna pelota era todo "pum para arriba" (sic). Nosotros sabíamos que tenían dos jugadores importantes como Ramírez y Guille y los anulamos. El viento también, como que jodía. Pero a la hora de jugar, de ver el partido, el que intentó jugar, quiso y propuso fue Villa Mitre.

-En el segundo tiempo, más allá de que tuvieron la más clara con el travesaño, se emparejó un poco más...

-Sí. En el primer tiempo creo que fuimos superiores nosotros, con situaciones de gol y todo. En el segundo quizás tuvimos la más clara, la que pega en el travesaño. Pero creo que sí se bajó un poquito el ritmo, el viento y nosotros sentimos ese desgaste que habíamos hecho en el primer tiempo. Intentamos darle oxigeno al equipo con los cambios, al principio parecía que agarrábamos, pero con el tiempo se emparejó y Olimpo se aferró a ese punto. Vi un equipo que por momento hizo tiempo, vinieron a... desde el minuto cero vimos que venían a hacer tiempo. Yo me voy tranquilo porque enfrentamos al puntero de la zona, pero vino a nuestra cancha a no jugar y a hacer tiempo.

De momento, Villa Mitre está séptimo con 6 puntos (una victoria y tres empates) a 10 puntos del puntero Olimpo, pero a tres de la zona de clasificación.

-Si bien falta mucho, ¿empieza a preocuparte los puntos y la posición en la tabla?

-No, no... si van 6 fechas. Imaginate todos los puntos que quedan por delante. Yo estaría preocupado si el equipo no me funciona y el equipo está funcionando. No me preocupa esa parte del funcionamiento porque estamos bien, obviamente que uno quiere sumar y verse más arriba, pero van seis fechas.