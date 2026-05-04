Igual tarea, igual remuneración: histórico avance para el personal de Enfermería municipal

El sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB) concretó una de las conquistas más significativas de los últimos años para el personal de Enfermería.

A partir del nuevo convenio acordado con el Ejecutivo, los trabajadores del Agrupamiento Personal Enfermería (10) comenzarán a percibir la misma remuneración por idénticas tareas, poniendo fin a una desigualdad histórica dentro del sector.

La medida representa un verdadero hito para la profesión, ya que corrige una situación que generaba profundas inequidades entre trabajadores que cumplían exactamente las mismas funciones.

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Hasta ahora, quienes habían ingresado a la carrera profesional hospitalaria percibían salarios considerablemente superiores —en algunos casos entre un 30 y un 40 por ciento más— que sus compañeros, aun cuando desarrollaban la misma tarea diaria.

"Lo que se logra con este nuevo convenio es que no haya diferencias salariales a partir de la misma tarea. Si bien hay un concepto claro que indica que a igual tarea corresponde igual remuneración, a veces eso no condice con la realidad", destacó Miguel Agüero, secretario general del STMBB.

El dirigente subrayó que esta distorsión afectaba exclusivamente al sector de Enfermería.

"Había trabajadores que, por estar en carrera, cobraban mucho más que otros compañeros que hacían exactamente la misma tarea y cumplían la misma función. Eso generaba un reclamo legítimo que hoy encuentra una respuesta concreta", señaló.

Un reconocimiento a la función

Agüero explicó que el nuevo esquema pone el foco en la tarea efectivamente realizada y no únicamente en la formación académica.

"No percibís un salario por tu título, sino por tu función, por tu actividad. Después, dentro de esa actividad, existen responsabilidades diferentes, como las de un supervisor o coordinador, jefe de sala o un jefe de departamento. Pero acá estamos hablando de la función del enfermero de base", remarcó.

En ese sentido, el acuerdo también contempla un reordenamiento de la carrera, equiparando las condiciones con el otro escalafón de carrera.

La implementación será gradual y escalonada hasta fin de año, cuando todos los trabajadores del agrupamiento deberán estar plenamente equiparados.

Además, el convenio ya comenzó a reflejarse en los recibos de sueldo. Los enfermeros ya percibieron la bonificación del 20 por ciento, retroactiva a marzo. El beneficio del reordenamiento de la escala salarial también alcanzará a los jubilados enfermeros del agrupamiento 10, ya que la modificación impacta directamente sobre el básico del escalafón.

“Ese no es un dato menor. Porque esto también impacta en los jubilados de enfermería, porque el escalafón es el mismo. Entonces como cambia el básico del escalafón, cambia también para ellos”.

Una lucha de décadas

Para Agüero, este logro es el resultado de un largo proceso de profesionalización y reconocimiento de la Enfermería dentro del sistema de salud.

"Cuando ingresé al Hospital Municipal, hace más de 30 años, todavía existía la figura del enfermero empírico: personas que realizaban tareas de enfermería sin reconocimiento curricular. Era más vocación que reconocimiento profesional", recordó.

Con el paso del tiempo, la actividad fue consolidándose. De una estructura integrada mayoritariamente por auxiliares, la Enfermería evolucionó hacia una profesión cada vez más especializada y reconocida.

"Hoy la Enfermería forma parte plenamente del equipo de salud, con posibilidades de desarrollo y especialización que antes no existían", afirmó.

Incluso, Agüero destacó que la experiencia práctica fue durante años un factor determinante en la formación del sector.

"Hace apenas unos años, auxiliares con enorme experiencia instruían a licenciados recién ingresado a utilizar equipamiento de alta complejidad, como respiradores o aspiradores. Eso demuestra el enorme valor del conocimiento adquirido en el campo laboral", señaló.

Conquistas que marcaron el camino

El nuevo convenio se suma a una serie de avances históricos impulsados por el gremio en favor del personal de Enfermería.

Uno de los primeros fue la equiparación del valor de las horas extras.

"Cuando empecé a trabajar, los enfermeros no cobraban horas extras como el resto de los trabajadores municipales. Se nos pagaba mediante un sistema llamado 'Extra Laborales', de la ley 11575 con un valor fijado unilateralmente y siempre inferior al de la hora extra real. Haber equilibrado esa situación fue un primer gran salto de calidad", recordó.

Posteriormente, el STMBB logró la creación de un escalafón propio para Enfermería, una demanda largamente postergada.

"Hasta entonces, los enfermeros eran considerados técnicos y no tenían un escalafón específico. Junto a compañeros como Alicia Ricci, Mónica Franqueira y Silvio Otero, elaboramos en menos de 24 horas un escalafón de Enfermería para presentarlo en una mesa paritaria. Ese trabajo permitió un salto exponencial en materia salarial", rememoró.

Otro avance trascendental fue el reconocimiento formal de la profesión dentro del escalafón municipal, permitiendo el pase de técnico a enfermero.

"Eso significó no solo una mejora salarial importante, sino también un reconocimiento profesional que antes no existía. Además, implicaba un ascenso económico importante", explicó.

Impacto presente y futuro

Agüero consideró que este nuevo paso permitirá, incluso, que muchos trabajadores que habían optado por ingresar a la carrera profesional exclusivamente por razones económicas reconsideren su situación.

"Muchos compañeros se pasaron a carrera por una necesidad salarial. Hoy, con esta equiparación, están evaluando volver para continuar con el agrupamiento 10 que habían relegado por una cuestión económica", sostuvo.

Y concluyó: "Con este nuevo convenio se logra el verdadero reconocimiento que merece el enfermero: cobrar igual por la misma función".

Un trabajo colectivo

El secretario general destacó que este avance fue posible gracias a más de un año de trabajo técnico y negociación. En representación del STMBB participaron Diego Díaz, Lorena Malvar y Pablo Hernández, junto al asesor letrado Ramiro García Costa.

“Ellos se ocuparon de toda la parte técnica, que es sumamente importante y no es nada sencilla. Se merecen un reconocimiento por esa tarea”.

Por parte del Ejecutivo intervinieron Diego Palomo, Carlos de Vadillo, Calderaro Luis y Federico Bugatti, con el acompañamiento de la Oficina de Recursos Humanos, encabezada por Natalia Lucanera.

También se agradeció al intendente Federico Susbielles por valorar esta iniciativa tan importante y hacerla una realidad.

La conquista no solo representa una mejora salarial. También constituye un acto de justicia y reconocimiento hacia una profesión esencial, que durante décadas sostuvo el sistema de salud con vocación, compromiso y una lucha permanente por la igualdad de derechos.