El ruido que no deja dormir: la crisis silenciosa de las ciudades

Creado en 1996, el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido busca educar sobre cómo el ruido excesivo afecta la audición, salud física y mental, promoviendo acciones para un entorno más silencioso.

Mientras las grandes urbes comienzan a sentir el impacto de esta problemática, Buenos Aires ostenta un récord que nadie celebra: es la ciudad más ruidosa de América Latina.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la capital argentina encabeza un listado regional que pone en evidencia una crisis ambiental a menudo subestimada.

Y Bahía Blanca, en el último tiempo, no escapa ni es ajena a esta realidad, en gran medida por el notorio incremento de su parque automotor.

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El ruido constante, ese telón de fondo de bocinas, colectivos, motocicletas y obras en construcción, ha dejado de ser una simple molestia urbana para convertirse en un problema de salud pública.

Mientras las políticas públicas intentan mitigar este fenómeno mediante asfaltos fonoabsorbentes y pantallas acústicas, la arquitectura y el diseño de interiores libran su propia batalla puertas adentro.

En este frente doméstico, materiales que tradicionalmente cumplían funciones dentro de la envolvente y los sistemas constructivos, como los polímeros avanzados, están demostrando ser la última línea de defensa para garantizar el descanso de los argentinos.

La ciudad que grita

Para comprender la magnitud del problema, basta caminar por las principales arterias bahienses en los horarios picos, cuando la circulación de vehículos es incesante.

Si se midieran algunos puntos específicos, seguramente los niveles superan los 80 decibeles (dB), un estruendo equiparable al de una aspiradora industrial funcionando de manera continua.

Según expertos, el ruido preponderante es el producido por los vehículos y es el que más influye en la salud humana.

La exposición prolongada a estos niveles de ruido tiene consecuencias devastadoras. Según la OMS, el sonido se vuelve dañino para la salud humana a partir de los 75 dB.

Los efectos van mucho más allá de la simple irritabilidad: incluyen pérdida auditiva, tinnitus, trastornos severos del sueño, hipertensión y problemas cardiovasculares.

Se advierte que la exposición constante genera cortisolemia y adrenalinoemia crónica, que afecta múltiples sistemas del organismo.

Además, estudios demuestran que el ruido constante dificulta la comprensión lectora y reduce el rendimiento académico en los niños, mientras que el 45% de las mascotas urbanas padecen algún tipo de fobia a los ruidos fuertes.

Un cambio de paradigma

La contaminación sonora es, en muchos sentidos, una epidemia invisible. A diferencia del smog, no oscurece el cielo, pero sus efectos sobre el estrés, la calidad del sueño y la salud cardiovascular de los argentinos son innegables y cuantificables.

Mientras las ciudades debaten cómo reorganizar el tránsito, implementar barreras acústicas o sancionar leyes más estrictas, la adaptación de nuestras viviendas se presenta como la solución más inmediata.

La evolución de los materiales de construcción demuestra que más allá de las aplicaciones tradicionales para los servicios de agua, saneamiento y electricidad, se pueden convertir en una herramienta de salud preventiva.

La arquitectura

Frente a un exterior hostil, los ciudadanos buscan refugio en el interior de sus hogares. Aquí es donde la industria de la construcción ha tenido que innovar, dejando atrás materiales tradicionales que ya no responden a las exigencias acústicas contemporáneas.

Históricamente, la madera o algunos metales dominaron los cerramientos de las viviendas. Sin embargo, la madera tiende a deformarse con los cambios climáticos, creando fisuras por donde se filtra el ruido exterior.

Y los metales, por su parte, son un excelente conductor de vibraciones, lo que significa que literalmente transporta las ondas sonoras de la calle hacia el interior del hogar.

Es en este escenario donde los polímeros termoplásticos, específicamente el Policloruro de Vinilo (PVC), han ganado un terreno sin precedentes. Lejos de ser un simple plástico económico, el PVC se convirtió en una barrera acústica de alta eficiencia.

Los perfiles de PVC se diseñan con múltiples cámaras de aire internas. Cuando el ruido del tráfico impacta contra la ventana, la onda sonora debe atravesar alternadamente capas de material sólido (denso) y aire. Este cambio constante de medios provoca que el sonido se disperse y pierda gran parte de su energía antes de ingresar a la habitación.