El nuevo filtro laboral: el inglés como condición para competir

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

En un contexto de trabajo cada vez más global y digital, el idioma dejó de ser un diferencial para convertirse en una condición de acceso a mejores oportunidades, especialmente en sectores como tecnología, servicios profesionales y economía del conocimiento.

La explicación es estructural. La expansión del trabajo remoto, la globalización de equipos y el crecimiento de industrias basadas en el conocimiento hicieron que el idioma funcione como una puerta de entrada a mercados más competitivos. En muchos casos, no saber inglés ya no limita el crecimiento: directamente lo bloquea.

El dominio del inglés dejó de ser un diferencial para convertirse en una habilidad estratégica. En un contexto donde las empresas operan de forma cada vez más internacional y digital, los profesionales que manejan el idioma pueden acceder a mejores oportunidades laborales y salarios más altos, con diferencias que pueden alcanzar hasta un 30% según el sector y el tipo de rol.

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El cambio ya es visible en el mercado laboral. Sectores como tecnología, servicios profesionales y economía del conocimiento demandan perfiles capaces de interactuar en entornos globales, participar en equipos distribuidos y acceder a información en tiempo real.

En ese escenario, el idioma se vuelve una condición de acceso más que un valor agregado.

A su vez, el avance de la inteligencia artificial está acelerando esta tendencia. El trabajo se vuelve cada vez más colaborativo entre humanos y tecnología, y requiere habilidades que combinan conocimiento técnico, capacidad de análisis y comunicación.

En muchos casos, esa interacción ocurre en inglés, tanto en herramientas como en contenidos y plataformas.

Desde Pearson, empresa global especializada en educación y aprendizaje, advierten que el desafío no es solo incorporar nuevas herramientas, sino desarrollar las habilidades necesarias para utilizarlas con criterio.

“El riesgo no es solo el uso de nuevas tecnologías, sino que las personas no desarrollen las habilidades necesarias para trabajar con ellas de forma efectiva”, señalan desde la compañía.

En este contexto, el inglés funciona como un habilitador clave. Permite acceder a capacitación, certificaciones y contenidos que muchas veces no están disponibles en otros idiomas, además de facilitar la participación en redes profesionales y proyectos internacionales.

Al mismo tiempo, el idioma se integra a un conjunto más amplio de competencias que hoy son centrales: pensamiento crítico, adaptabilidad, aprendizaje continuo y capacidad de resolver problemas en entornos cambiantes.

“Las herramientas de inteligencia artificial ya son una realidad, y la clave es aprender a utilizarlas de manera efectiva y responsable”, destacó Patricia Almendro, Gerente de Consultoría Académica de Pearson.

El impacto ya se refleja en las trayectorias profesionales. Quienes dominan el inglés no solo acceden a mejores salarios, sino también a más oportunidades de crecimiento, movilidad y especialización en mercados más dinámicos.

En un mapa laboral donde las fronteras son cada vez más difusas, el idioma deja de ser una habilidad complementaria para convertirse en una herramienta concreta de desarrollo. No garantiza el éxito, pero sí amplía el acceso.

Y en un contexto donde las oportunidades no siempre son locales, esa diferencia puede ser decisiva.

Entorno globalizado

En un entorno globalizado, la comunicación efectiva es clave para el éxito profesional. El inglés se ha convertido en el idioma de los negocios a nivel mundial, por lo que comunicarse en este idioma brinda importantes ventajas.

En primer lugar, al poder comunicarse en inglés, se pueden establecer conexiones con profesionales de todo el mundo. Esto permite colaborar en proyectos internacionales, compartir conocimientos y experiencias, y aprender de otras culturas.

Además, la comunicación en inglés brinda la posibilidad de participar en conferencias y eventos internacionales, lo cual puede expandir tus horizontes profesionales.

Otra ventaja de comunicarse en inglés en un entorno globalizado es la capacidad de acceder a información y recursos en línea. La mayoría de los contenidos en internet están en inglés, desde artículos y videos hasta cursos y tutoriales. Al poder entender y utilizar estos recursos, se pueden adquirir nuevas habilidades y conocimientos que te ayudarán a destacarte en tu campo profesional.

En resumen, comunicarse en inglés en un entorno globalizado brinda ventajas como la posibilidad de establecer conexiones internacionales, participar en eventos y acceder a recursos en línea. Es una habilidad esencial en el mundo laboral actual y puede abrir puertas a nuevas oportunidades profesionales.